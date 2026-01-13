తగ్గని సంక్రాంతి ఎఫెక్ట్ - జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ
హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ - పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు - ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా వాహనాల రద్దీని క్రమబద్దీకరిస్తున్న పోలీసులు - విధినిర్వహణలో కానిస్టేబుల్ మృతి
Published : January 13, 2026 at 2:01 PM IST
Heavy Traffic On The Hyderabad-Vijayawada National Highway : సంక్రాంతి పండగకు సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నవారితో హైదరాబాద్- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ పెరిగింది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా పంతంగి, కొర్లపహాడ్ టోల్ ప్లాజాల వద్ద వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద మొత్తం 16 టోల్ బూత్లకు గాను, విజయవాడ వైపు ప్రయాణించే వాహనాల కోసం 11 టోల్ బూత్లను తెరిచి వాహనాలను పంపిస్తున్నారు. కొర్లపహాడ్ టోల్ ప్లాజా వద్ద ఆరు బూత్ లను తెరిచి.. విజయవాడ వైపు వాహనాలను పంపిస్తున్నారు. వాహనాల రద్దీకి అనుగుణంగా టోల్ బూత్ లను ఆపరేటింగ్ చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా వాహనాల రద్దీని పోలీసులు క్రమబద్దీకరిస్తున్నారు.
భారీగా నిలిచిపోయిన వాహనాలు : హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వైపు రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ ఇనాంగూడ వద్ద కట్టెల లోడ్తో వెళ్తున్న లారీ బోల్తా పడింది. ఈ క్రమలో లారీ లోని కట్టెలు రోడ్డుపై అడ్డంగా పడటంతో దాదాపు 6 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఇమామ్ గూడ నుంచి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు రోడ్డుపై బోల్తా పడిన లారీ, కర్రలను తొలగించారు. హైదరాబాద్- విజయవాడ హైవేపై ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేశారు. విజయవాడ వైపు సాఫీగా ప్రయాణాలు సాగుతున్నాయి.
విధినిర్వహణలో కానిస్టేబుల్ మృతి : విధుల్లో ఉన్న ఓ కానిస్టేబుల్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన ఘటన యాదాద్రి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం ధర్మోజిగూడెం వద్ద చోటు చేసుకుంది. సీఐ మన్మథ కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చౌటుప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న కానిస్టేబుల్ కోల నరేశ్ (40) మంగళవారం తెల్లవారుజామున జాతీయ రహదారిపై పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. విజయవాడ మార్గంలో జాతీయ రహదారి పక్కన ప్రమాదకరంగా నిలిపి ఉంచిన వాహనాలను తీయించేందుకు జాతీయ రహదారి దాటుతుండగా గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో నరేశ్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కోల నరేశ్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం చౌటుప్పల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.