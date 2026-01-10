ETV Bharat / state

పండగ రద్దీ - నందిగామ 'వై జంక్షన్' దగ్గర వాహనదారుల నరకయాతన

సంక్రాంతి ఎఫెక్ట్ - సొంత ఊరికి వెళ్లేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బారులు తీరిన ప్రయాణికులు - పండుగ రద్దీని అధిగమించేందుకు ఏర్పాట్లన్నీ ఇప్పటికే పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడించిన రవాణా శాఖ అధికారులు

Huge Rush on Hyderabad-Vijayawada Highway
Huge Rush on Hyderabad-Vijayawada Highway (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 5:07 PM IST

|

Updated : January 10, 2026 at 7:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Huge Rush on Hyderabad-Vijayawada Highway for Sankranti 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండుగ సందడి మొదలైంది. స్కూళ్ల, కాలేజీలకు సెలవులు ఇవ్వటంతో నగరాల్లో స్థిరపడినవారు పల్లెబాట పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​ నుంచి ఏపీలోని స్వస్థలాలకు బయల్దేరుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్​-విజయవాడ రహదారిపై రద్దీ పెరిగింది. టోల్​ప్లాజాల దగ్గర భారీగా ట్రాఫిక్​ జామ్​లు ఏర్పడుతున్నాయి. ప్రయాణం సాఫీగా సాగేందుకు అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

భారీగా ట్రాఫిక్ అంతరాయం: సంక్రాంతి పండగను పురస్కరించుకొని హైదరాబాద్​ నుంచి పెద్ద ఎత్తున కార్లు, బస్సులు ఇతర వాహనాల్లో సొంత ప్రాంతాలకు ఆంధ్ర ప్రాంతవాసులు తరలి వస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ వద్ద జాతీయ రహదారిపై హైవే అండర్ పాస్ బ్రిడ్జికి అనుసంధానంగా అప్రోచ్ రోడ్డు నిర్మాణం అసంతృప్తిగా నిలిచిపోయింది. దీనివల్ల ఈ ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. సర్వీస్ రోడ్డు మీద నుంచి వాహనాలు రాకపోకలు జరుగుతున్నాయి.

పండగ రద్దీ - నందిగామ 'వై జంక్షన్' దగ్గర వాహనదారుల నరకయాతన (ETV Bharat)

దీనివల్ల హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వైపునకు వాహనాలు రావటానికి నందిగామ వై జంక్షన్ వద్ద నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ జామ్ కావడం వల్ల కిలోమీటర్ల మేర కార్లు బారులు తీరుతున్నాయి. దీంతో నందిగామ మీదుగా హైవేపై వచ్చే వాహనాలు సైతం ట్రాఫిక్​లో ఇరుక్కున్నాయి. నందిగామ వై జంక్షన్ నుంచి నందిగామ పట్టణంలోకి వెళ్లే రహదారిలోనూ ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది.

సంక్రాంతి పండుగకు వాహనాల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిసినా కూడా కీసర టోల్ ప్లాజా నిర్వాహకులు, హైవే అథారిటీ అధికారులు కనీసం రోడ్డుకు మరమ్మతులు చేయించకపోవడం గమమనార్హం. సర్వీస్ రోడ్డుపై గుంటలను పూడ్చలేదు. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ సమస్య అధికంగా ఉంది. విజయవాడ డీసీపీ లక్ష్మీనారాయణ, సీఐ లచ్చు నాయుడు సంఘటనా స్థలానికి సందర్శించి ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

తెల్లవారు జాము నుంచి వాహనాలు పెద్ద సంఖ్యలో టోల్ ప్లాజా దాటుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బంది లేకుండా హైవే, పోలీస్ అధికారులు తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. వాహనాల రద్దీ ఈ రోజు, రేపు భారీగా ఉంటుందని అధికారుల అంచనా వేస్తున్నారు.

అంతేకాకుండా సర్వీస్ రోడ్డుపై గుంటలకు పోలీసులు దగ్గరుండి మరీ పర్యవేక్షించి మరమ్మతులు చేయిస్తున్నారు. శనివారం రాత్రి నుంచి హైదరాబాద్​ నుంచి వచ్చే వాహనాల రాక ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి అనుకూలంగా నందిగామ వై జంక్షన్ వద్ద ట్రాఫిక్ సమస్య లేకుండా పోలీసులు అన్ని రకాలైన చర్యలను తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

టోల్ గేట్ వద్ద వాహనాల రద్దీ: సంక్రాంతి పండగ, వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో కృష్ణాజిల్లాలో ఉంగుటూరు మండలం పొట్టిపాడు టోల్ గేట్ వద్ద వాహనాల రద్దీ భారీగా పెరిగింది. వాహనాలను నియంత్రించలేక టోల్ గేట్, పోలీసులకు ఇబ్బంది తప్పడం లేదు. ఉదయం 5 గంటల నుంచి దాదాపు 10,000 వాహనాలు అధికంగా పెరిగినట్లు పోలీసులు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

పెరిగిన వాహన రాకపోకలు: ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట చిల్లకల్లు టోల్ ప్లాజా వద్ద సంక్రాంతి సెలవుల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై భారీగా వాహనాల రాకపోకలు పెరిగాయి. భారీగా వాహనాలు వచ్చినప్పటికీ ఎక్కడా ట్రాఫిక్ అంతరాయం లేకుండా పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. టోల్ ప్లాజా పరిసరాల్లో పోలీసులు నిరంతరం పర్యవేక్షణతో ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధంగా నియంత్రిస్తున్నారు.

ఏ విధమైన ప్రమాదాలు జరగకుండా అధికారులు భద్రతా ఏర్పాట్లను చేశారు. చిల్లకల్లు టోల్ గేట్ వద్ద ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంది. తెల్లవారుజాము నుంచి ఉదయం 11 గంటల వరకు చిలకల్లు టోల్ ప్లాజా వద్ద హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రా ప్రాంతానికి మొత్తం 13,567 వాహనాలు వెళ్లాయి.

సొంత ఊర్లు వెళ్లేవారితో విజయవాడ పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్ సందడిగా మారింది. సొంత ఊరికి వెళ్లేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణికులు విజయవాడలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్‌కు చేరుకుంటున్నారు. పండుగ రద్దీని అధిగమించేందుకు అందుకు అనుగుణంగా ఇప్పటికే ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేసినట్లు రవాణా శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

సంక్రాంతి సందడి.. ప్రయాణ ప్రాంగణాలన్నీ కిటకిట

ఊరెళ్తున్న భాగ్యనగరం.. కిటకిటలాడుతున్న ప్రయాణ ప్రాంగణాలు

Last Updated : January 10, 2026 at 7:23 PM IST

TAGGED:

PUBLIC HYDERABAD TO VIJAYWADA
RUSH AT PANDIT NEHRU BUS STATION
FESTIVAL RUSH AT VIJAYAWADA
RUSH AT BUSSTANDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.