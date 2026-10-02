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హైదరాబాద్​-విజయవాడ హైవేపై నిర్మాణ పనులు - రహదారులపైనే సగం గడిచిపోతున్న 'లాంగ్​ వీకెండ్'!

వరుసగా మూడు రోజుల సెలవుల కారణంగా హైదరాబాద్​ వాసులంతా సొంతూళ్ల బాట పట్టారు. దీంతో హైదరాబాద్​-విజయవాడ హైవే వాహనాలతో కిక్కిరిసింది. పలు ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండటంతో ప్రయాణం జఠిలంగా మారింది.

Heavy Traffic In Hyderabad Vijayawada Highway
హైదరాబాద్​ విజయవాడ హైవేపై భారీ ట్రాఫిక్ (ETV baharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 1:07 PM IST

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Updated : October 2, 2026 at 1:13 PM IST

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Heavy Traffic in Hyderabad-Vijayawada Highway : వారాంతపు రోజులు, వరుస సెలవులు వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్​-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనదారులకు ట్రాఫిక్​ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. వాహనాల రద్దీ పెరగడంతో పాటు హైవేపై బ్లాక్‌స్పాట్లలో అండర్‌పాస్‌ వంతెనలు, సర్వీసు రోడ్ల నిర్మాణాల్లో జరుగుతున్న జాప్యమే దీనికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు.

యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా దండుమల్కాపురం పరిధిలో గుంతలుగా మారిన టోల్‌ రోడ్డును పూర్తిగా తొలగించి కొత్తగా తారు వేస్తున్నారు. ఇక్కడ రోడ్డు పనులు జరగుతున్న నేపథ్యంలో వాహనాలు కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిపోతున్నాయి. శుక్రవారం గాంధీ జయంతి, శని, ఆదివారాలు సెలవు కావడంతో గురువారం సాయంత్రం నుంచే భాగ్యనగరవాసులు సొంతూళ్లకు పయనమయ్యారు. వాహనాలను సర్వీస్ రోడ్డు మీదుగా పంపించడం, వాహనాలు అకస్మాత్తుగా నిలిచిపోవడంతో ట్రాఫిక్‌ తరచూ కిలోమీటర్ల పొడవున నిలిచిపోతుంది.

కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిన వాహనాలు
హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేపై గురువారం సాయంత్రం భారీగా ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయింది. వరుసగా మూడు రోజులు సెలవుల నేపథ్యంలో ప్రజలు సొంతూళ్లకు ప్రయాణమవగా, హైవే వెంట రోడ్డు పనులు జరుగుతుండటంతో రద్దీ పెరిగింది. చౌటుప్పల్​ మండల పరిధిలోని తూప్రాన్​ పేట - కొయ్యలగూడెం మధ్య భారీ ట్రాఫిక్​ జామ్​ ఏర్పడింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఇరువైపులా కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ట్రాఫిక్​ నెమ్మదిగా ముందుకు కదిలింది.

ఒకే రోడ్డుపై ఎదురెదురుగా వాహనాలు
తూప్రాన్​పేట నుంచి బొర్రలగూడెం వరకు నేషనల్ హైవేపై తారు వేసే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్​ నుంచి విజయవాడ ప్రయాణించే వాహనాలు హైదరాబాద్​ వైపు ప్రయాణించే రోడ్డులోనే మళ్లించారు. దీంతో ట్రాఫిక్​ సమస్య మరింత జఠిలంగా మారింది. ఈ రహదారిపై రోజుకు దాదాపుగా 40 వేల వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. విజయవాడ వైపు వెళ్లే రహదారిపై నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండటంతో అటువైపు వెళ్లే 20 వేల వాహనాలను దారి మళ్లించడంతో రద్దీ ఏర్పడింది.

వీలైనంత వేగంగా పరిష్కరించాలి
హైదరాబాద్​ వైపు వెళ్లే రోడ్డు పైనే తాత్కాలిక బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి విజయవాడ వైపునకు కూడా ఎదురెదురుగా వాహనాలను నడిపిస్తున్నారు. ఈ రోడ్డు సరిపోకపోవడంతో తూప్రాన్​పేట నుంచి బొర్రలగూడెం వరకు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించేందుకు గంటన్నరకు పైగా సమయం పడుతోంది. చౌటుప్పల్​ పట్టణంలో ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం జరుగుతుండడంతో ఇక్కడ సైతం ట్రాఫిక్​ రద్దీ కొనసాగుతోంది. నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేసి ట్రాఫిక్​ సమస్యను వీలైనంత వేగంగా పరిష్కరించాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.

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Last Updated : October 2, 2026 at 1:13 PM IST

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