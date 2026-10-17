జాతీయ రహదారులపై దసరా ట్రాఫిక్ - చౌటుప్పల్ దాటేందుకు 45 నిమిషాల టైం
Huge traffic jam on National highways : దసరా పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే వాహనదారులతో జాతీయ రహదారులు కిక్కిరిసిపోయాయి. దీంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతున్నాయి.
Published : October 17, 2026 at 7:48 PM IST
Huge traffic jam on National highways : దసరా పండగను సొంతూళ్లలో జరుపుకునేందుకు నగరం పల్లెబాట పట్టారు. దీంతో జాతీయ రహదారులపై రద్దీ భారీగా పెరిగిపోయింది. చాలామంది కుటుంబంతో సహా సొంత వాహనాల్లో బయలుదేరారు. హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేతో పాటు హైదరాబాద్-ముంబై, చెన్నై వైపు వెళ్లే రహదారులపై వెహికల్స్ నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి. రేపు ఆదివారం సద్దుల బతుకమ్మ, సోమవారం మహన్నవమి, మంగళవారం విజయ దశమి.. పండుగ సెలవులు కావడంతో అంతా ఊళ్లకు బయలుదేరారు.
చౌటుప్పల్ దాటడం పెద్ద గండమే
రహదారి విస్తరణ పనులు, ప్లై ఓవర్ పనులు సాగుతున్న హైదరాబాద్- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ భారీగా పెరిగింది. యాదాద్రి జిల్లా చౌటుప్పల్ వద్ద వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. చౌటుప్పల్లో ఫ్లై ఓవర్ల నిర్మాణం వల్ల వాహనాల వేగం తగ్గించాల్సి వస్తోంది. రద్దీ పెరిగిపోయి 3 కిలోమీటర్ల నుంచి వాహనాలు ఆగిపోయాయి. చౌటుప్పల్ పట్టణాన్ని దాటేందుకు 45 నిమిషాలకు పైగా సమయం పడుతోంది. అర్థరాత్రికి ఈ సమయం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
చిట్యాల వద్ద అదే పరిస్థితి
చౌటుప్పల్ దాటినా చిట్యాల వద్ద అదే సమస్య. ఇక్కడ నిర్మిస్తున్న ఫ్లై ఓవర్ పనుల వద్ద సాధారణంగానే ట్రాఫిక్ నెమ్మదిగా సాగుతుంది. ఇప్పుడు పండుగ సీజన్ కావడంతో రద్దీ నాలుగింతలు పెరిగింది. ఇక్కడ కూడా సుమారు గంట నుంచి ట్రాఫిక్లో ఆగిపోయిన వాహనదారులు విజయవాడ హైవేపై పడిగాపులు కాస్తున్నారు. పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద వాహనాల రద్దీ పెరగడంతో 24 టోల్ బూత్లలో 16 విజయవాడ వైపు తెరిచి ఉంచారు.
ట్రాఫిక్ పోలీసులపై వాహనదారులు సీరియస్
రంగారెడ్డి, నల్గొండ, యాదాద్రి పోలీసులు ట్రాఫిక్ వేగంగా సాగేందుకు చేపట్టిన చర్యలతో పెద్దగా ఫలితం కనిపించడం లేదు. పోలీసులు సరైన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని వాహనదారులు ఆరోపిస్తున్నారు. అటు హైదరాబాద్-వరంగల్, హైదరాబాద్-కరీంనగర్ రహదారులపైనా ఇదే పరిస్థితి. యాదాద్రి టోల్ప్లాజా వద్ద వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి.
బస్సులు సరిపోక ప్రైవేటు వైపు మొగ్గు
మరోవైపు ఇళ్లకు వెళ్లేవారితే హైదరాబాద్లోని ప్రధాన బస్టాండ్లు ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, దిల్సుఖ్నగర్తో పాటు ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్, ఆరాంఘర్ వద్ద రద్దీ నెలకొంది. రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సులు నడుపుతున్నామని ఆర్టీసీ చెబుతున్నా సరిపోవడం లేదు. బస్సులన్నీ కిక్కిరిసి నడుస్తున్నాయి. దీనికి తోడు స్పెషల్ బస్సుల పేరుతో 50శాతం అదనంగా తీసుకుంటున్నారని ప్రయాణికులు మండిపడుతున్నారు. దీంతో ప్రైవేటు వాహనాలకు డిమాండ్ పెరిగింది. డబ్బులు పోయినా ఫర్వాలేదు కానీ వేగంగా ఇంటికి చేరాలని కొందరు భావిస్తున్నా జాతీయ రహదారులపై ట్రాఫిక్ జామ్లు వారి పండగ ఉత్సాహాన్ని నీరుగారుస్తున్నాయి.