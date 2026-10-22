హైదరాబాద్కు తిరుగుముఖం పట్టిన జనం - నగరంలో ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్
Traffic Jam In Hyderabad : పండుగ సెలవుల తర్వాత జిల్లాల నుంచి లక్షలాది ప్రజలు హైదరాబాద్ నగరానికి తిరిగి వస్తుండటం, నగరంలో దుర్గామాత విగ్రహాల నిమజ్జన వేడుకలు జరుగుతుండటంతో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
Published : October 22, 2026 at 10:46 AM IST
Traffic Jam In Hyderabad After Dasara Holidays : దసరా పండుగ ముగించుకొని సొంతూళ్ల నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్న ప్రయాణీకులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఒకవైపు పండుగ సెలవుల తర్వాత జిల్లాల నుంచి లక్షలాది మంది ప్రజలు నగరానికి తిరిగి వస్తుండటం, మరోవైపు నగరంలో దుర్గామాత విగ్రహాల నిమజ్జన వేడుకలు జరుగుతుండటంతో హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ట్యాంక్బండ్ పరిసర ప్రాంతాలకు విగ్రహాలు భారీగా తరలిరావడంతో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. దీంతో ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోలేక ట్రాఫిక్లో తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
విజయవాడ హైవే నుంచి వచ్చే వాహనాల మళ్లింపు
ఇవాళ ఉదయం 4 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు హైదరాబాద్లోని కీలక రహదారులన్నీ వాహనాలతో నిండిపోయాయి. ముఖ్యంగా ఎల్బీనగర్ నుంచి దిల్సుఖ్నగర్ వెళ్లే మార్గంలో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీన్ని నియంత్రించేందుకు విజయవాడ, నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల నుంచి వస్తున్న ఆర్టీసీ, ప్రైవేట్ బస్సులకు ఎంజీబీఎస్ వైపు వెళ్లొద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. దిల్సుఖ్నగర్లోనే దిగిపోవాలని ప్రయాణీకులకు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అలాగే కూకట్పల్లి, మియాపూర్, పటాన్చెరు వైపు వెళ్లే బస్సులను మళ్లిస్తున్నారు. కూకట్పల్లి వైపు వెళ్లే వాహనాలను ఉప్పల్, జేబీఎస్ మీదుగా వెళ్లాలని చెబుతున్నారు.
పలు మార్గాల్లో ఆంక్షలు ఎత్తివేత
వాహనాల రద్దీ విపరీతంగా పెరగడంతో పరిస్థితిని అదుపు చేయడానికి కొన్ని చోట్ల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను ఎత్తివేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. జిల్లా బస్సుల రాకపోకలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు క్షేత్రస్థాయిలో శ్రమిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ దసరా సెలవుల ముగుంచుకొని నగరానికి వస్తున్న లక్షలాది మంది ప్రజలు ఒక్కసారిగా రోడ్లపైకి రావడంతో ట్రాఫిక్ గందరగోళం తప్పడం లేదు. దీంతో సొంత ఊర్లలో పండుగను సంతోషంగా నిర్వహించుకొని, తిరిగి నగరంలో అడుగుపెట్టిన సామాన్యుడికి ఈ ట్రాఫిక్ కష్టాలు పెద్ద పరీక్షగా మారాయి. తీవ్రంగా రద్దీ నెలకొన్న ఆయా మార్గాల్లో ప్రయాణించే వారు ప్రత్యామ్నాయ దారులను చూసుకోవాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు.
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