అమీర్పేటలో రోడ్డుపై వెలసిన దుకాణాలు - వాహనదారులకు తీవ్ర అంతరాయం
Heavy Traffic in Ameerpet : ఫుట్పాత్లు సహా రోడ్లపైనే వీధి వ్యాపారాలు దుకాణాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రజలు రోడ్లపైనే నడవలేని పరిస్థితి వస్తోంది. ఇది వాహనదారులకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతుంది.
Published : October 22, 2026 at 6:04 AM IST
Heavy Traffic in Ameerpet : హైదరాబాద్ నగరంలో ఫుట్పాత్లు ఆక్రమించి దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసే వీధి వ్యాపారాలకు అడ్డూ ఆపూ లేకుండా పోతోంది. అడిగేవారు ఎవరూ లేరని కావొచ్చు ఫుట్పాత్లే కాదు ఏకంగా రోడ్లపైనే దుకాణాలు పెట్టేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా ప్రజలు రోడ్లపైనే నడవక తప్పని పరిస్థితి. ఇది వాహనదారులకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగిస్తోంది. అమీర్పేట్లో సాయంత్రమైతే చాలు రోడ్లపై దుకాణాలు ఉన్నయో లేదా రహదారులే షాపుల కింద ఉన్నాయో అర్థంకాదు. ఫలితంగా వాహనాలు రద్దీ పెరిగి గంటలకొద్దీ రోడ్లపైనే నిలిచిపోతున్నాయి. కనీసం జనాలు నడిచేందుకు వీల్లేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
ట్రాఫిక్ సంభిస్తే మాకేం సంబంధం?
కాస్త ఖాళీ ఉందా కబ్జా చేసేద్దాం. అది ప్రభుత్వానిదైనా, ప్రైవేటుదా మనకేం భయం. ఆఖరికి అవి ఫుట్పాత్లైనా పర్లేదు. అడిగేవాళ్లు ఎవరున్నారు. ఇట్లా ఉంది అమీర్పేట్లోని ఫుట్పాత్లు, రోడ్ల పరిస్థితి. వాటిని ఆక్రమించుకొని కర్రలు పాతడం, టెంట్లు వేయడం అమ్మకాలు చేపట్టడం ఇక్కడి వీధి వ్యాపారులకు అలవాటైపోయింది. వాహనాల రాకపోకలు సంగతి పక్కనే పెడితే నడిచేందుకు సైతం అక్కడ దారి ఉండదు. ఎవరూ ఎలా పోతే మాకేంటి? ట్రాఫిక్ సంభిస్తే మాకేం సంబంధం? అనే వైఖరి వీధి వ్యాపారుల్లో ఉంది. రోడ్డు పక్కనే ఏర్పడే తాత్కాలిక దుకాణాల ద్వారా వాహనదారులు గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో అవస్థలు పడుతున్నారు.
పార్కింగ్ సదుపాయాలు లేక
అమీర్పేటలో స్తంబించే ట్రాఫిక్ కారణంగా 2 నుంచి 3 కిలోమీటర్ల వరకు వాహనాలు స్తంబించిపోతున్నాయి. మైత్రివనం సిగ్నల్ దాటాక ఇంకా తీవ్రంగా ఉంటుంది. పంజాగుట్టవైపు వెళ్లే మార్గంలో రోడ్డుపైనే తాత్కాలిక అమ్మకాలు చేపట్టడంతో సమస్యకు మరింత ఆజ్యం పోస్తోంది. షాపింగ్ మాల్స్ ముందు రోడ్డులోని ఒక వరుసను ఆక్రమించి మరీ వీధి వ్యాపారులు అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వాహనాల రాకపోకలతోపాటు ప్రజలు నడిచేందుకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఈ క్రమంలో పలుమార్లు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. అమీర్పేట్లో పార్కింగ్ సదుపాయాలు లేనందున కొనుగోలుకు వచ్చే ప్రజలు సైతం రోడ్డుపైనే వాహనాలు నిలుపుతున్నారు. ఇది ట్రాఫిక్ సమస్యకు మరో కారణమవుతోంది.
"నేను ఎస్ఆర్ నగర్లో ఉంటాను. నేను ప్రతి రోజు ఈ రహదారిలోనే బేగంపేటకు వెళ్తుంటాను. చాలా ఎక్కువగా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. గంట సమయం పడుతోంది. రోడ్డు మీద దుకాణాలు ఏర్పాటు చేయడం, షాపింగ్ల కారణంగా ప్రజలు నడవడం కూడా కష్టంగా ఉంది. వాహనాలు పార్కింగ్ చేసుకోవడానికి ప్రదేశం లేదు" - సురేశ్, ద్విచక్ర వాహనదారుడు
పరిష్కారం చూపగలిగితే
ఇలా నగరంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో సాయంత్రమైతే ట్రాఫిక్ సమస్య ఏర్పడుతుంది. కానీ, ఫుట్పాత్లు, రోడ్లపైనే అమ్మకాలు చేయడం ఈ సమస్యను మరింత జటిలం చేస్తోంది. వాహనదారులు గంటల తరబడి రోడ్లపైనే ఉండాల్సి వస్తుంది. పలుమార్లు ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. వీటన్నింటికి పరిష్కారం చూపగలిగితే ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు ఆస్కారం ఉంటుందని వాహనదారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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