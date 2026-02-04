జగన్ గుంటూరు పర్యటన - టోల్ ప్లాజా వద్ద భారీ ట్రాఫిక్ జామ్
సెక్షన్ 30 అమలులో ఉన్నా భారీగా వాహనాల్లో వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు - జగన్ కాన్వాయ్తో కాజా టోల్ ప్లాజా వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ - అంబటి నివాసానికి భారీగా చేరుకున్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు
Heavy Traffic at Kaza Toll Plaza Due To YS Jagan Guntur Tour : వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ గుంటూరు పర్యటన ప్రజలకు కష్టాలు తెచ్చిపెడుతోంది. సీఎం చంద్రబాబుపై అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్టై రాజమహేంద్రవరం జైలులో ఉన్నారు. దీంతో అంబటి కుటుంబాన్ని కలిసేందుకు జగన్ గుంటూరుకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు నానా హడావుడి సృష్టించారు.
జగన్ పర్యటన దృష్ట్యా ఊరేగింపులు, ర్యాలీలు, సమావేశాలకు అనుమతి లేదని పోలీసులు స్పష్టం చేసినా ఆంక్షలు ఉల్లంఘిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రెచ్చిపోయారు. సెక్షన్ 30 అమలులో ఉన్నా పెద్ద ఎత్తున వాహనాల్లో జగన్ వెంట వెళ్లారు. జగన్ కాన్వాయ్ జాతీయ రహదారి పైకి చేరుకున్న సమయంలో భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. తాడేపల్లి నుంచి కుంచనపల్లి వరకు కాన్వాయ్ నెమ్మదిగా సాగడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. జగన్ కాన్వాయ్తో కాజా టోల్ ప్లాజా వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యి ప్రజలు అవస్థలు పడ్డారు.
చంద్రబాబుపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు గుంటూరు మొబైల్ కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన్ను పోలీసులు రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన అంబటి రాంబాబును శనివారం(31-1-2026) పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గుంటూరులో ఫ్లెక్సీ వివాదం నేపథ్యంలో అంబటి సీఎంపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో నెయ్యి కల్తీపై గుంటూరు అమరావతి రోడ్డులోని గోరంట్ల వద్ద ‘మహాపాపం’ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీ వద్దకు శుక్రవారం(30-1-2026) వెళ్లిన అంబటి రాంబాబు దాన్ని 24 గంటల్లో తొలగించాలని, లేకపోతే తామే తొలగిస్తామని హెచ్చరించారు. శనివారం ఉదయం రాంబాబు గోరంట్లలోని వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో పూజలు చేసి, ఫ్లెక్సీ ఉన్న రోడ్డులో కారులో వెళ్తుండగా, టీడీపీ శ్రేణులు అడ్డుకున్నాయి. ఆగ్రహించిన రాంబాబు కారులోంచే బూతులు అందుకున్నారు.
ఆ సమయంలో రాంబాబుతో పాటు కారులో ఉన్నవారు తీసిన వీడియోల్లో ఈ బూతులన్నీ రికార్డయ్యాయి. ఈ అసహ్య, అసభ్య దూషణలపై కూటమి శ్రేణుల్లో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. కారుపై కర్రలు, పిడిగుద్దులతో దాడి చేశాయి. అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని పోలీసులు రాంబాబుకు చెబుతున్నా వినిపించుకోకుండా మళ్లీ బూతులతో రెచ్చగొట్టారు. ఆయన కారులోంచి దిగేందుకు యత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. చివరకు అద్దాన్ని కిందకు దించి, చంద్రబాబుపై మురికి భాష వాడారు. అసభ్యంగా దూషించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు : దీంతో కూటమి శ్రేణులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలకు దిగాయి. గుంటూరు సిద్ధార్థనగర్లో శనివారం సాయంత్రం అంబటి రాంబాబు ఇల్లు, కార్యాలయంపై దాడి చేయడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అతనిపైనా దాడి చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగానూ కూటమి శ్రేణుల నుంచి ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అంబటిపై తక్షణమే చర్య తీసుకోవాలన్న డిమాండ్లతో ఎక్కడికక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేశారు.
గుంటూరు జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు పిల్లి మాణిక్యరావు, నల్లపాడు ఎస్సై కె.రామకృష్ణ చేసిన ఫిర్యాదుల మేరకు నమోదైన కేసుల్లో అంబటిని శనివారం(31-1-2026) రాత్రి 10.45 గంటల సమయంలో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. విచారించిన గుంటూరు మొబైల్ కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది.
