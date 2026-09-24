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3 రోజుల పాటు అత్యంత భారీ వర్షాలు - తెలంగాణకు రెడ్​ అలర్ట్​

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలో 24, 25, 26 తేదీల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ పలు జిల్లాలకు ఎరుపు రంగు​ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

VERY HEAVY RAINS IN TELANGANA
తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 10:10 AM IST

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Heavy Rainfall in Telangana : తెలంగాణలో 3 రోజుల పాటు (24, 25, 26) భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఎరుపు రంగు​ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ బుధవారం రాత్రికి ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరాల మధ్య కళింగపట్నం సమీపంలో తీరం దాటిందని వెల్లడించింది.

వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలో 3 రోజులు విస్తారంగా వర్షాలు కురవనున్నాయి. నేడు కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మంచిర్యాల, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసి, జిల్లాల కలెక్టర్లు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ఆదేశించారు.

నేడు ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన

తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో నేడు కుమురం భీం, మంచిర్యాల, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, జనగాం, యాదాద్రి, సూర్యాపేట, నల్గొండ, మహబూబ్​నగర్‌, నాగర్‌ కర్నూల్‌, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌కు అత్యంత భారీ వర్ష సూచనలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

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