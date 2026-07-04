బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - తెలంగాణలో 3 రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్ష సూచన - ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్
Published : July 4, 2026 at 8:06 AM IST
Very Heavy Rains for 3 Days in Telangana : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావంతో తెలంగాణలో 3 రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.
దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ కేంద్రం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, మెదక్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబ్బాద్, భద్రాద్రి జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. నేడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రేపు ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.