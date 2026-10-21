తిరుమలలో ఎడతెరిపి లేని వర్షం - సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం, ఘాట్ రోడ్డులో ప్రయాణీకులకు అలర్ట్
Heavy Rains In Tirupati :బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో తిరుమల పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంలో నిన్నటి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 12:02 PM IST
Heavy Rains In Tirupati : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో తిరుమల పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంలో నిన్నటి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. దట్టమైన నల్లటి మబ్బులు, పొగమంచు తిరుగిరులను కమ్మేయడంతో కొండపై సాధారణ జీవితం స్తంభించిపోయింది. నిరంతరాయంగా పడుతున్న వర్షం కారణంగా శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
వర్షంతో జలమయమైన తిరుమల పరిసరాలు : నిన్న అర్ధరాత్రి నుంచి వర్షం మరింత తీవ్రం కావడంతో శ్రీవారి ఆలయ ప్రాంగణంతో పాటు తిరుమలలోని ప్రధాన రహదారులు, పరిసర ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు వర్షంలో తడుస్తూనే క్యూలైన్లలో ముందుకు సాగుతున్నారు. దర్శనం ముగించుకుని బయటకు వచ్చిన భక్తులు వసతి గదులు, లడ్డు విక్రయ కేంద్రాలకు వెళ్లేందుకు వీలులేక, టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన షెడ్ల కింద తలదాచుకుంటున్నారు.
ఘాట్ రోడ్డులో ప్రయాణీకులకు హెచ్చరిక : కొండపై కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ఘాట్ రోడ్డులో కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం పొంచి ఉందని టీటీడీ సిబ్బంది భక్తులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. తిరుమల కొండపైకి వెళ్లే, కిందకు వచ్చే వాహనదారులు అత్యంత జాగ్రత్తగా, నెమ్మదిగా ప్రయాణించాలని భద్రతా సిబ్బంది సూచిస్తున్నారు.
శ్రీవారి దర్శన విశేషాలు & తాజా గణాంకాలు: ప్రతికూల వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ తిరుమలకు భక్తుల రాక ఏమాత్రం తగ్గలేదు. శ్రీవారి సర్వదర్శనం, తాజా లెక్కింపు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- వేచి ఉండే సమయం: ప్రస్తుతం టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులు 9 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు.
- భక్తుల సంఖ్య: నిన్న ఒక్కరోజే 83,745 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
- హుండీ ఆదాయం: నిన్న శ్రీవారి హుండీ కానుకల ద్వారా రూ. 2.99 కోట్ల ఆదాయం లభించింది.
- తలనీలాలు: నిన్న 19,391 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
వాతావరణ పరిస్థితులను గమనిస్తూ భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ముగిసిన శ్రీవారి నవరాత్రులు : శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వేడుకగా ముగిశాయి. శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రత్తాళ్వారుకు స్నపన తిరుమంజనంను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించడంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం అయ్యాయి. జిల్లా యంత్రాంగం, జిల్లా పోలీసులతో కలిసి అన్ని విభాగాల సమన్వయంతో టీటీడీ ఉన్నత అధికారులు బ్రహ్మోత్సవాలను విజయవంతం చేశారు. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో భక్తులు ఇచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ ఆధారంగా సౌకర్యాలను పెంచి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించారు.
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