కాల్చేసే ఎండ, వడగాలులు - రాష్ట్రమంతటా రెడ్, ఆరెంజ్ అలర్ట్

ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలపై భానుడి ప్రతాపం - ఉష్ణోగ్రతలు, వడగాలులతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి - పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ - అతి తీవ్రమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 4:31 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 5:22 PM IST

Telangana Weather Report : వేసవి రాకతో సూర్యుడు మండుటెండలతో తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఒకవైపు తీవ్రమైన ఎండలు, మరోవైపు వడగాలుల మధ్య నలిగిపోతూ ప్రజలు ప్రతిరోజూ బాధపడుతున్నారు. బయటకు వెళ్లటానికి కూడా భయపడుతున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు సైతం ఈ వేడిని తట్టుకోలేక ఇబ్బంది పడుతుంటే, పట్టణవాసుల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది.

పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ : తెలంగాణపై ప్రచండ భానుడు ఉగ్రరూపం ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఒక వైపు తీవ్రమైన ఎండ మరోవైపు అతి తీవ్రమైన వడగాల్పులు, ఉక్కపోతతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలపై ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇవాళ ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, కరీంనగర్‌, ఖమ్మంతో పాటు నిజామాబాద్‌, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ములుగు, మహాబూబ్‌బాద్‌ జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. మిగితా అన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.

రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, ఖమ్మంతో పాటు నిజామాబాద్‌, పెద్ధపల్లి, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేయగా మిగితా అన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది వాతావరణశాఖ. ఎల్లుండి ఉమ్మడి ఖమ్మంతో పాటు కరీంనగర్‌, పెద్ధపల్లి, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ములుగు, వరంగల్‌, మహాబూబ్‌ బాద్‌, సూర్యపేట, నల్గొండ జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు. మిగితా అన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలను వాతావరణ శాఖ జారీ చేసింది.

మూడు రోజుల తరువాత గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇవాళ, రేపు అతి తీవ్రమైన ఎల్లుండి తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. ఇవాళ అతి తీవ్రమైన వడగాల్పులు కరీంనగర్‌, పెద్ధపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వీచే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్‌గా ప్రకటించారు. తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీచే కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, మహాబూబ్‌ బాద్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.

గంటకు 50 నుంచి 60 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు : రేపు అతి తీవ్రమైన వడగాల్పులు పెద్ధపల్లి, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వీచే అవకాశం ఉన్నందున రెడ్‌ అలర్ట్‌, తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే ఆదిలాబాద్‌, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. క్యూములోనింబస్‌ మేఘాల ప్రభావంతో ఇవాళ మధ్య, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలతో పాటు కొన్ని పశ్చిమ, ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

