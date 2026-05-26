తిరుమలలో సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం - శిలాతోరణం వరకు భారీ క్యూలైన్

భక్తులతో నిండిన వైకుంఠ క్యూకాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు - సోమవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 89,399 మంది భక్తులు - నిన్న ఒక్క రోజే హుండీ ఆదాయం రూ.4.92 కోట్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 9:12 AM IST

Sarvadarshan(Free darshan) Rush at Tirumala Temple : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. వైకుంఠ క్యూకాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు పూర్తిగా భక్తులతో నిండిపోయాయి. తిరుమలలోని శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. సోమవారం 89,399 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. రూ.4.92 కోట్ల హుండీ ఆదాయం రాగా స్వామివారికి 49,985 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

