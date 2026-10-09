దసరా సందర్భంగా సొంతూళ్లకు ప్రజలు - కిటకిటలాడుతున్న బస్టాండ్లు
Rush in Hyderabad Bus Stands : దసరా సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని బస్టాండ్లలో రద్దీ నెలకొంది. వివిధ జిల్లాలతోపాటు ఏపీకి వెళ్లే ప్రయాణికులతో నగరంలోని బస్టాండ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి.
Published : October 9, 2026 at 6:10 PM IST
Rush in Hyderabad Bus Stands : హైదరాబాద్లో పలు బస్టాండ్లు ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో నగరవాసులు తమ సొంతూళ్లకు పయనమవుతున్నారు. ఫలితంగా వివిధ జిల్లాలతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్కు వెళ్లే వారితో బస్టాండ్లలో రద్దీ నెలకొంది. పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటుచేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7 వేల ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. ఇవాళ్టి నుంచి ఈనెల 18న తేదీ వరకు వివిధ జిల్లాలకు ప్రత్యేక బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈనెల 20వ తేదీ నుంచి 26 వరకు ప్రయాణికుల తిరుగు ప్రయాణం కోసం బస్సులను ఏర్పాటు చేయనుంది.
దసరాకు ప్రభుత్వం ఈ నెల 10 నుంచి 22 వరకు పాఠశాలలకు సెలవులను ప్రకటించింది. తెలంగాణలో ఎంగిలిపూల బతుకమ్మతో రేపటి నుంచి బతుకమ్మ పండుగ ప్రారంభం కానుంది. ఈనెల 18వ తేదీన సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలతో ఈ వేడుకలు ముగియనున్నాయి. ప్రభుత్వ పరంగానూ బతుకమ్మ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాటుచేసినట్లు ఇటీవల మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. ప్రభుత్వం తరపున 18న హైదరాబాద్ ట్యాంక్బండ్పై ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల మధ్య వేడుకలు జరగనున్నాయి.