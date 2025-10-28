ETV Bharat / state

'మొంథా' తుపాను తీవ్రత - కోనసీమ ప్రజల గుండెల్లో గుబులు

రంగంలోకి ప్రత్యేక బృందాలు - ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్న అధికారులు - కంట్రోల్‌ రూమ్​లు ఏర్పాటు

Rain Effect in East Godavari
Rain Effect in East Godavari (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 1:21 PM IST

4 Min Read
Rain Effect in East Godavari : కళ్లెదుట కనిపిస్తున్న తుపాను తీవ్రత కోనసీమ ప్రజలను కలవరానికి గురి చేస్తోంది. వచ్చే రెండు రోజులు గడిస్తే గండం గట్టెక్కినట్లేనని ఊపిరి బిగబట్టి చూస్తున్నారు. మరోవైపు తుపాను ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అధికార యంత్రాంగం ఇప్పటికే రంగంలోకి దిగింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని మండలాల అధికారులను కలెక్టర్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.

సోమవారం నుంచి రాత్రి వరకు ప్రభావిత ప్రాంతాలపై దృష్టి పెట్టారు. ప్రజలు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలి వచ్చేలా అధికారులు ఒప్పించారు. కంట్రోల్‌ రూమ్​లను ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు. అమలాపురంలోని కలెక్టరేట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూం నుంచి కలెక్టర్‌ మహేష్‌ కుమార్, జేసీ నిశాంతి, ఇతర అధికారులు నిత్యం పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. కంట్రోల్‌ రూంకు వచ్చిన ఫిర్యాదులను ఎప్పడికప్పుడు విశ్లేషించేందుకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు.

ఫ్లెక్సీల తొలగింపు: 'మొంథా' తుపాన్​ కారణంగా 100-120 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో పల్లెలు, పట్టణాల్లో ఫ్లెక్సీలు, హోర్డింగ్‌లు తొలగిస్తున్నట్లు కలెక్టర్‌ చెప్పారు.

ప్రాణ నష్టం జరగకూడదు: జిల్లాలో ఎక్కడా ప్రాణ నష్టం జరగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు. సోమవారం ఆయన జిల్లా ప్రత్యేక అధికారి, కలెక్టర్, ఎస్పీ తదితరులతో దూరదృశ్య సమావేశం ద్వారా తుపాను ప్రభావంపై సమీక్షించారు.

తీరప్రాంతపై ప్రత్యేక దృష్టి: కోనసీమ జిల్లాలో తీర ప్రాంతం 93 కి.మీ. విస్తరించి ఉంది. తీరప్రాంత పరిధిలోని 7 మండలాల్లోని 34 గ్రామాలపై యంత్రాంగం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అక్కడ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు కలెక్టర్‌ తెలిపారు. తీర గ్రామాల్లోనే 120 పురావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. కాట్రేనికోన, ఉప్పలగుప్తం, అల్లవరం, ఐ.పోలవరం, మలికిపురం, సఖినేటిపల్లి మండలాల పరిధిలో తీరం వెంబడి ఉన్న వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు.

9 మండలాలు - 33,474 మంది: తుపాను ప్రభావానికి జిల్లాలో 9 మండలాలు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పరిధిలో 33,474 మంది ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీరికి సహాయం అందించేందుకు 27 కంట్రోల్‌ రూంలను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. తాత్కాలిక వసతి కల్పించేందుకు ఈ మండలాల పరిధిలో 271 పునరావాస కేంద్రాలను సిద్ధం చేసి సోమవారం సాయంత్రానికి 620 మందిని తరలించారు. తాగునీటి కోసం 8 ట్యాంకర్లను అందుబాటులో ఉంచారు.

ఆ గ్రామం ఓ దీవి: మండలంలోని బ్రహ్మసమేథ్యం పంచాయతీ పరిధి మగసానితిప్ప భౌగోళికంగా ఓ దీవిని పోలి ఉంటుంది. ఓ వైపు సముద్రతీరం, మరోవైపున గోదావరిపాయలతో చుట్టూ నీరుతో ఉండే ఈ గ్రామంలో 400 మంది జనాభా ఉంటారు. సరైన జీవనోపాధి లేక చాలా మంది వలస వెళ్లిపోయారు. ప్రస్తుతం గ్రామంలో 80 మంది లోపే నివాసం ఉంటున్నారు. బలుసుతిప్ప నుంచి సుమారు 45 నిమిషాల పాటు గోదావరి పాయలు, ఉప్పుటేరుల మధ్యన పడవ ప్రయాణం చేయాలి. విపత్తుల వేళ ఇక్కడ రాకపోకలు చాలా ప్రమాదకరం. 1996 తుపాను సమయంలో భారీ ప్రాణ నష్టం జరిగింది. ప్రస్తుతం అక్కడి వారిని బలుసుతిప్ప తరలించారు.

నేడు భారీ ఈదురుగాలులు, వర్షాలకు అవకాశం: తుపాను కాకినాడ సమీపంలో లేదా అమలాపురం-పశ్చిమగోదావరి మధ్యలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని ఉన్నతాధికారుల నుంచి జిల్లా యంత్రాంగానికి సమాచారం వచ్చింది. నేడు (మంగళవారం) అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత రేపు (బుధవారం) వేకువజామున 2-6 గంటల మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. పునరాస కేంద్రాలకు సుమారు 13 వేల మందిని తరలించే ఏర్పాట్లు చేశారు. జిల్లాలో 11 వేల ఎకరాల్లో వరి పొలాలు ముంపునకు గురైనట్లు అధికారులు ప్రాథమింగా గుర్తించారు. 4 వేల విద్యుత్తు స్తంభాలు అందుబాటులో ఉంచారు. సమాచార వ్యవస్థ దెబ్బతినకుండా రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ రెండు సీవోడబ్ల్యూ (సెల్‌ ఆన్‌ వీల్స్‌) సమకూర్చింది. అమలాపురం కలెక్టరేట్, కాట్రేనికోన వద్ద అందుబాటులో ఉంచారు. ముందస్తు జాగ్రత్తలో భాగంగా ప్రమాదకరంగా ఉన్న చెట్లు, హోర్డింగులను తొలగించారు

ఉప్పలగుప్తంలో అత్యధికం: జిల్లాలోని 22 మండలాల పరిధిలో సోమవారం ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి రాత్రి 8.30 గంటల వరకు 22.5 మి.మీ. మేర వర్షపాతం నమోదైంది. ఉప్పలగుప్తం మండలం పరిధిలో అత్యధికంగా 52.8 మి.మీ, మండపేట పరిధిలో అత్యల్పంగా 11.4 మి.మీ.కురిసింది.

విమాన సర్వీసులు రద్దు: రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయం నుంచి పలు విమాన సర్వీసులు మంగళవారం రద్దు చేసినట్లు ఇండిగో విమానయాన సంస్థ స్థానిక మేనేజరు జయంత్‌ పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్‌కు 10 సర్వీసులను రద్దు చేశారు. చెన్నై, బెంగళూరు, ముంబయికి రానుపోను సర్వీసులన్నీ రద్దయ్యాయి. ఉదయం 8.30కు హైదరాబాద్, 10.15కు దిల్లీ విమాన సర్వీసు మాత్రమే రాకపోకలు సాగిస్తాయి.

40 ఆర్టీసీ బస్సులు సైతం: తుపాను నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల రద్దీ తగ్గడంతో ఆర్టీసీ బస్సు సర్వీసులను తగ్గించారు. 40 సర్వీసులు రద్దు చేసినట్లు జిల్లా ప్రజారవాణా అధికారి ఎస్‌.టి.పి.రాఘవకుమార్‌ తెలిపారు. ఇవి అమలాపురం, రావులపాలెం, రాజోలు డిపోల పరిధిలో ఉన్నాయన్నారు. బస్సులను అప్రమత్తంగా నడపాలని సిబ్బందికి సూచించినట్లు తెలిపారు.

ఉప్పాడ తీరంపై 'మొంథా' పంజా - ఎగిరిపడుతున్న భారీ రాళ్లు

తుపాను నేపథ్యంలో విద్యుత్‌శాఖ ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు - 1,000 బృందాలు, 12 వేల మంది సిబ్బంది

