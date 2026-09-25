ఉగ్రరూపం దాల్చిన నాగావళి, వంశధార - జలదిగ్బంధంలో పలు గ్రామాలు
కుండపోత వానలకు తోడు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో నాగావళి, వంశధార నదులు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో తీర ప్రాంత గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 1:31 PM IST
Nagavali and Vamsadhara River Flood : తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో గత మూడు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఉత్తరాంధ్ర వణికిపోతోంది. కుండపోత వానలకు తోడు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో నాగావళి, వంశధార నదులు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో తీర ప్రాంత గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. వేలాది ఎకరాల్లో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. రోడ్లపై వరద ప్రవహిస్తుండటంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ప్రాజెక్టులకు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో అధికారులు గేట్లు ఎత్తి కిందికి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
విజయనగరం జిల్లా వంగర మండలంలోని మడ్డువలస రిజర్వాయర్కు వరద పోటెత్తింది. వేగావతి, సువర్ణముఖి నదుల ద్వారా జలాశయానికి ఏకంగా 28,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రస్తుతం రిజర్వాయర్లో 64.40 మీటర్ల మేర నీరు నిల్వ ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతుండటంతో ప్రాజెక్టు 7 ప్రధాన గేట్లను ఎత్తివేశారు. సుమారు 30 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని నేరుగా నాగావళి నదిలోకి దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో నదీ పరీవాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
ఉప్పొంగుతున్న నాగావళి : ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదకు తోడు తోటపల్లి, మడ్డువలస జలాశయాల నుంచి భారీగా నీటిని నాగావళి నదిలోకి విడిచిపెడుతున్నారు. దీంతో నది ఒక్కసారిగా ఉగ్రరూపం దాల్చింది. విజయనగరం జిల్లా సంతకవిటి మండలం రంగారాయపురం ఆనకట్ట వద్ద నాగావళి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఇక్కడ 80 వేల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద నీరు వెళ్తోంది. నది ఉప్పొంగడంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా పాలకొండ మండలంలోని అన్నవరం, గోపాలపురం, యరకరాయపురం గ్రామాలు పూర్తిగా ముంపునకు గురయ్యాయి. ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో గ్రామస్థులు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు.
జలదిగ్బంధంలో గ్రామాలు : నాగావళి వరద పోటుతో రేగిడి మండలంలోని పలు గ్రామాలు నీటి కనుమలో చిక్కుకున్నాయి. కొమిరి, పుర్లి, రేగిడి, పాత సిలికానివలస, బొడ్డవలస, ఆడవరం గ్రామాలను వరద నీరు చుట్టుముట్టింది. ఈ గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో పాటు విద్యుత్ సరఫరా కూడా నిలిచిపోయింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సంతకవిటి మండలం కేఆర్ పురం వద్ద నది నీరు ఊళ్లోకి రాకుండా స్థానికులు గట్టును ఎత్తు చేసి అడ్డుకట్ట వేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అల్లిని, భగీరథపురం, లక్కుపురం గ్రామాల్లోనూ వరద ఉద్ధృతి తీవ్రంగా ఉంది.
ఆమదాలవలసలో భారీ నష్టం : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఆమదాలవలస, బూర్జ, సరుబుజ్జిలి, పొందూరు మండలాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఆమదాలవలస మండలం చెవ్వకులపేట వద్ద రోడ్డుపైకి వరద నీరు చేరింది. ఆనందపురం, పొన్నంపేట, రామచంద్రపురం, శైలాడ, చిట్టెవలస ప్రాంతాల్లో సుమారు వేలాది ఎకరాల్లో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
స్తంభించిన రవాణా : పలు ప్రధాన రహదారుల పైనుంచి వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గుత్తవల్లి రహదారి, నారాయణపురం - కొల్లివలస, మామిడివలస - నీలంపేట, బూర్జ - అల్లిని, అల్లిని - పాలకొండ, భగీరథపురం రహదారులపై రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు వంశధార నదిపై ఉన్న గొట్టా బ్యారేజ్ వద్ద ఇన్ఫ్లో, ఔట్ఫ్లో 41 వేల క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది. దీంతో గొట్టా బ్యారేజ్తో పాటు నారాయణపురం ఆనకట్ట వద్ద అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. వరద తీవ్రత దృష్ట్యా నాగావళి నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలకు కలెక్టర్ సెలవు ప్రకటించారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.
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