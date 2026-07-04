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బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీలో రేపు వర్షాలు

వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం - రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మేఘావృతమైన వాతావరణం - రాష్ట్రంలో ఒకటి, రెండు చోట్ల దంచికొట్టనున్న వానలు - చెట్లు, హోర్డింగుల కింద నిలబడొద్దని అధికారుల హెచ్చరిక

​AP Rain Alert
​AP Rain Alert (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 10:09 PM IST

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AP Rain Alert : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రేపు (ఆదివారం) రాష్ట్రమంతటా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. పలు చోట్ల వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా ఒకటి, రెండు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడతాయని అధికారులు తెలిపారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురుస్తాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వివరించింది.

కాగా, ఇవాళ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా పప్పల లింగాలవలసలో 3.6 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షాలు, ఈదురు గాలుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. వర్షం పడే సమయంలో ఎవరూ కూడా చెట్లు, భారీ హోర్డింగుల కింద నిలబడరాదని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేసింది.

TAGGED:

​AP WEATHER UPDATE
ANDHRA PRADESH HEAVY RAINS
​AP DISASTER MANAGEMENT ALERT
ఏపీలో రేపు వర్షాలు
AP RAIN ALERT

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