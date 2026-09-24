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ఎన్టీఆర్ జిల్లాను ముంచెత్తిన వర్షాలు - ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన కారు

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తుపాను తీరం దాటినప్పటి నుంచి నందిగామ, జగ్గయ్యపేట, కంచికచర్ల, మైలవరం పరిధిలో కుండపోత వాన పడుతోంది.

Heavy Rains in NTR District
ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన కారు, ప్రాణాలతో బయటపడిన దంపతులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:02 PM IST

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Heavy Rains in NTR District : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తుపాను తీరం దాటినప్పటి నుంచి నందిగామ, జగ్గయ్యపేట, కంచికచర్ల, మైలవరం పరిధిలో కుండపోత వాన పడుతోంది. నదులు, వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. పలుచోట్ల వరద ఉద్ధృతికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.

ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన కారు : విజయవాడ సమీపంలోని నున్న వద్ద పెదవాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. వరద ఉద్ధృతికి ప్రధాన రహదారిపై వెళ్తున్న ఓ కారు అదుపుతప్పి కొట్టుకుపోయింది. అందులో సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు, టీడీపీ గ్రామ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరెడ్డితో పాటు ఆయన సతీమణి ఉన్నారు. కారు నీటిలో కొట్టుకుపోవడాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ప్రాణాలకు తెగించి నీటిలో దిగి ఆ దంపతులిద్దరినీ సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. వారు క్షేమంగా బయటపడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మరోవైపు, సమీపంలోని సామ్రాజ్య రిసార్ట్ వంతెనకు వరద తాకిడికి కోత పడటంతో అటుగా రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.

ఎన్టీఆర్ జిల్లాను ముంచెత్తిన వర్షాలు (ETV Bharat)

నిండుకుండలా బుడమేరు : కొండపల్లి కవులూరు వంతెన వద్ద బుడమేరు నిండుకుండలా ప్రవహిస్తోంది. అయితే, పైనుంచి వస్తున్న వరద నీటి వల్ల ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ముప్పు లేదని ఇరిగేషన్ ఏఈ వెంకటేశ్​ స్పష్టం చేశారు. కృష్ణా నదిలోకి పట్టిసీమ నుంచి 5 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పైనుంచి వచ్చే వరదను స్థానిక చెరువులకు మళ్లిస్తున్నారు. గతంలో గండ్లు పడిన ప్రాంతంలో కొత్తగా నిర్మించిన రిటైనింగ్ వాల్, ఈసారి కవులూరు వంతెన వద్ద గట్టి రక్షణగా నిలిచింది. ఇరిగేషన్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు గంటగంటకూ వరద ఉద్ధృతిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

జలదిగ్బంధంలో గ్రామాలు : గంపలగూడెం మండలం వినగడప సమీపంలోని కట్టెలేరు వంతెన వద్ద వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వాహనాల రాకపోకలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. కంచికచర్ల బస్టాండ్‌లోకి వరద నీరు చేరడంతో బస్సులు, ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. పట్టణంలో వరద నీరు డ్రైనేజీతో కలిసి రోడ్లపై పారుతోంది. చెవిటికల్లు గ్రామం వద్ద లక్ష్మయ్య వాగు పొంగడంతో కంచికచర్ల - చెవిటికల్లు మధ్య రాకపోకలు బంద్ అయ్యాయి. చందర్లపాడు మండలం ముప్పాళ్ల గ్రామం వద్ద కూడా వాగు పొంగి ప్రవహిస్తోంది.

నీట మునిగిన బడి : మైలవరం నియోజకవర్గంలో రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు శాంతినగర్‌లోని రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. అక్కడున్న అంగన్‌వాడీ పాఠశాల పూర్తిగా నీట మునిగింది. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే, ఇన్నాళ్లూ తీవ్ర వర్షాభావంతో అల్లాడిపోయిన రైతులు మాత్రం ఈ వర్షాలతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎండిపోతున్న పంటలకు ఈ వానలు ప్రాణం పోశాయని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఏపీకి తీవ్ర వాయుగుండం ఎఫెక్ట్‌ - పలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు

తీవ్ర వాయుగుండం ఎఫెక్ట్​ - చిగురుటాకులా వణుకుతోన్న సిక్కోలు

TAGGED:

NTR DISTRICT HEAVY RAINS
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VIJAYAWADA RURAL FLOODING
HEAVY RAINS IN NTR DISTRICT

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