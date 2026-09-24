ETV Bharat / state

గుంటూరు జిల్లాలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు - రహదారులన్నీ జలమయం

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో రెండు రోజులుగా గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి.

గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో దంచికొడుతున్న వర్షాలు
గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో దంచికొడుతున్న వర్షాలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 5:21 PM IST

|

Updated : September 24, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rains Lash Guntur And Bapatla Districts : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో రెండు రోజులుగా గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. వర్షపునీటితో రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి. దీంతో రాకపోకలు సాగించేందుకు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

నిలిచిపోయిన వాహనాలు : నిన్నటి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు గుంటూరు నగరంలోని మూడు వంతెనల ప్రాంతంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. వర్షపునీరు చేరటంతో ఆ మార్గంలో వెళ్లే వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. సైలెన్సర్లలోకి నీరు చేరటంతో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ద్విచక్రవాహనదారులు వాటిని నెట్టుకుంటూ వెళ్లాల్సి వచ్చింది. విషయం తెలుసుకున్న గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే నసీర్ అహ్మద్ అర్థరాత్రి సమయంలో అక్కడకు చేరుకున్నారు. నిలిచిపోయిన నీటిని మోటార్ల ద్వారా తొలగించాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. ఎమ్మెల్యే స్వయంగా అక్కడే ఉండి పర్యవేక్షించారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

ఎట్టకేలకు భారీ ఉపశమనం : రెండు రోజులుగా బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రహదారులన్నీ నీటమునగడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. తీవ్రమైన ఎండలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్న తీర ప్రాంత వాసులకు ఎట్టకేలకు భారీ ఉపశమనం వచ్చింది. మరోవైపు వరినాట్లు వేసేందుకు వర్షాలు రాక ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు ఊరటనిచ్చాయి.

డ్రైనేజ్​లో పేరుకుపోయిన చెత్త : నిన్నటి నుంచి బాపట్ల జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్గంలో భారీగా వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కొల్లూరు మండలం ప్రధాన రహదారులపై భారీగా వర్షం , మురుగునీరు చేరాయి. ఇళ్లలోకి వర్షపునీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొల్లూరు ఐ.టీ.ఐ కాలేజీలో భారీగా వర్షపునీరు చేరింది. పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. డ్రైనేజ్​లో చెత్త పేరుకుపోవడంతో రోడ్లపైకి నీరు చేరుతుందని స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

జనజీవనంపై తీవ్ర ప్రభావం : ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా తడిసి ముద్దయ్యింది. ముఖ్యంగా గుంటూరు నగరంలో జనజీవనంపై వర్షాలు తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. వర్షపు నీరు రహదారులపైకి చేరటంతో ప్రజలకు ఇబ్బంది తప్పలేదు. డ్రైనేజీ పనులు సకాలంలో పూర్తి కాకపోవటం నగరవాసులకు శాపంగా మారింది.

ఏపీలో వర్ష బీభత్సం - యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

వాడవాడలా మార్మోగిన గణనాథుని నామస్మరణ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిమజ్జనాలు

Last Updated : September 24, 2026 at 6:15 PM IST

TAGGED:

RAINS IN GUNTUR
RAINS IN BAPATLA
BAY OF BENGAL
తీవ్ర వాయుగుండం ఎఫెక్ట్​
RAINS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.