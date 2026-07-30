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భారీవర్షాలు, వరదలతో ఉమ్మడి నిజామాబాద్​కు జలకళ - నిండుతున్న చెరువులు, కుంటలు

ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో దంచికొడుతున్న వానలు - ఉమ్మడి నిజామాబాద్​లో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు - జలకళ సంతరించుకుంటున్న ప్రాజెక్టులు - వర్షాలతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు

నిజామాబాద్​ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
Heavy Rains In Nizamabad District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 5:01 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 6:21 PM IST

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Telangana weather report today : రాష్ట్రంలో వర్షాలు జోరందుకున్నాయి. ప్రధానంగా ఉత్తర తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రెండు రోజుల నుంచి వానలు ఎడతెరపి లేకుండా పడుతున్నాయి. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు భారీగా కురుస్తుండటంతో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. అక్కడి చెరువులు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. దీంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్థానికంగా కురిసిన వర్షాలకు తోడు ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో ప్రాజెక్టులు కూడా జలకళ సంతరించుకున్నాయి.

నిండుకుండల్లా మారిన చెరువులు : నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రెండో రోజూ విస్తారంగా వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. నిన్నటి నుంచి కురుస్తున్న వానలతో ధర్పల్లి మండలంలోని ముత్యాలమ్మ వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నిజామాబాద్ నగరంతో పాటు రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని డిచ్​పల్లి, ఇందల్వాయి, ధర్పల్లి, సిరికొండ, మోపాల్ మండలాల్లో మోస్తరుగా వాన పడుతోంది. ఇందల్వాయి గ్రామంలో పలు పెంకుటిళ్లు కూలిపోయాయి.

ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని చెరువులు, కుంటలు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలోని నందిపేట్, మాక్లూర్, ఆలూరు, డొంకేశ్వర్ మండలాల్లో ఇవాళ ఉదయం నుంచి వర్షం పడుతోంది. ఆలూరు మండలం కేంద్రంలోని చెరువు నిండటంతో మత్తడి పారుతోంది. దీంతో అన్నదాతలు పంటలు సాగు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

పాతబడ్డ ఇళ్లల్లో ఉండొద్దు : రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు సాలుర మండలం ఖాజాపూర్​లోని ఓ పెంకుటిల్లు నేల కూలింది. ఈ సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. కాగ ఇల్లు కూలి పక్కన ఉన్న రేకుల షెడ్డుపై పడడంతో షెడ్డు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యింది. ఈ వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని శిథిలావస్థకు చేరిన ఇళ్లలో ఎవరూ ఉండొద్దని, పెంకుటిళ్లల్లో ఉండే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

ప్రాజెక్టుల్లో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం : ఎగువ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న వరదతో కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్‌ నియోజకవర్గంలోని వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి పారుతున్నాయి. వరదనీటితో కౌలాస్ ​నాల ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. దీంతో జుక్కల్ మండలం సోపూర్ గ్రామం వద్ద ఆనకట్టతో కూడిన వంతెన నుంచి నీరు భారీగా ప్రవహిస్తోంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు పిట్లం మండలం కంబాపూర్ వద్ద ఉన్న కాకివాగు, పిల్లివాగులు ఉదృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి.

డెడ్​ స్టోరేజీ నుంచి నిండు కుండల్లా : గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట్​లోని పోచారం ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం 10 అడుగులకు చేరింది. డెడ్ స్టోరేజీకి పడిపోయిన ఈ జలాశయం రెండు రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు తోడు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి ఇన్​ఫ్లో రావడంతో కేవలం 24 గంటల్లోనే పోచారం ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద వచ్చి చేరింది. ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం 1.820 TMCలు కాగా ప్రస్తుతం 10 అడుగుల మేర నీరు చేరిందని అధికారులు వివరించారు. జలాశయంలో నీటిమట్టం పెరగడంతో పోచారం ఆయకట్టు రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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Last Updated : July 30, 2026 at 6:21 PM IST

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