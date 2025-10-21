ETV Bharat / state

మరో మూడు రోజులు ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు

రానున్న మూడు రోజుల పాటు ఉరుములు, ఈదురుగాలులతో వర్షాలు - రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - గంటకు​ 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం

Rain Alert To Telangana
Rain Alert To Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 7:59 PM IST

Rain Alert To Telangana : తెలంగాణలో రానున్న మూడు రోజులు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఎల్లుండి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. గంటకు 30 నుంచి​ 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ఉపరితల చక్రవాక ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడినట్లు వెల్లడించింది.

రానున్న 24 గంటల్లో వాయుగుండంగా : ఈ అల్పపీడనం మరింత బలపడి ఈరోజు ఉదయం 08.30 గంటలకు తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారి అదే ప్రాంతంలో కొనసాగుతోందని తెలిపింది. దీనికి అనుబంధంగా ఉన్న ఉపరితల చక్రవాక ఆవర్తనం సగటు సముద్ర మట్టం నుంచి​ 7.6 కి.మీ ఎత్తు వరకు ఉందని పేర్కొంది. ఈ తీవ్ర అల్పపీడనం రానున్న 24 గంటల్లో పశ్చిమ వాయువ్యదిశలో కదిలి మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారుతుందని తెలిపింది.

ఆపై నైరుతి బంగాళాఖాతం సమీపంలోని, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తాఆంధ్ర తీరం సమీపానికి రేపు మధ్యాహ్నం చేరుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఓ ఉపరితల చక్రవాక ఆవర్తనం ఏర్పడిందని చెప్పింది. ఇది సముద్రమట్టం నుంచి​ 5.8 కి.మీ ఎత్తువరకు ఉందని పేర్కొంది.

చల్లబడ్డ భాగ్యనగరం : కాగా హైదరాబాద్ నగరంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీవర్షం కురిసింది. సికింద్రాబాద్, తార్నాక, మల్లాపూర్, పంజాగుట్ట, దిల్​సుఖ్​నగర్, ఎల్బీనగర్, హయత్ నగర్​ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. భారీవర్షానికి తార్నాక నుంచి ఉప్పల్​కు వెళ్లే దారిపై నీరు ప్రవహించింది. హబ్సిగూడ సిగ్నల్ వద్ద కొంత సమయం ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం కలిగింది. విధులు ముగించుకుని ఇంటికి చేరుకున్న ఉద్యోగులు, వాహనదారులు తడిచి ముద్దయ్యారు. చాలామంది మెట్రో పిల్లర్ల వద్ద తలదాచుకున్నారు.

తడిచిన కూరగాయలు : జగిత్యాల జిల్లా మెట్​పల్లిలో ఒక్కసారిగా 20 నిమిషాల పాటు కురిసిన భారీ వర్షానికి ప్రజలు అతలాకుతలమయ్యారు. ఉదయం నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఉక్కపోతతో ఇబ్బందులు పడ్డ ప్రజలకు ఈ వర్షంతో ఉపశమనం దొరికినట్లు అయింది. ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం రావడంతో కూరగాయల మార్కెట్​లోని రైతుల కూరగాయలు వర్షానికి తడిచిపోయాయి. దీంతో నీటిలో ఉన్న కూరగాయలను ఎత్తుతూ రైతులు, విక్రయదారులు అవస్థలు పడ్డారు. కొందరు వ్యవసాయదారులు మొక్కజొన్నలను అమ్మకానికి తెచ్చారు. ముందుగానే ఆకాశంలో మబ్బులను చూసి మక్కలు తడవకుండా పాలిథిన్ కవర్లను కప్పి వాటికి రక్షణ కల్పించారు.

మురుగు కాలువలు నిండిపోవడంతో : మరికొందరు పంటను దక్కించుకుందామని అనుకునేలోపే ఒక్కసారి వర్షం కురియడంతో తడిచిన మొక్కజొన్నలను నీటి నుంచి వేరుచేసి ఆరబెట్టుకున్నారు. యార్డులో మురుగు కాలువలు సరిగా లేకపోవడంతో నిలిచిన నీళ్లను కుప్పల నుంచి వేరు చేసి మక్కలు తడవకుండా జాగ్రత్తలు పడ్డారు. మెట్​పల్లిలో ఏ వీధి చూసిన మురుగు కాలువలు నిండి రోడ్లపై మోకాళ్ల వరకు వర్షపు నీరు పారింది.

