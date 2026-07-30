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బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం - ఉత్తర తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జోరుగా వర్షాలు

వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలో జోరు వానలు - భారీ వర్షానికి జలకళను సంతరించుకుంటున్న చెరువులు, వాగులు - ఈసారి భారీ వర్షం మొదటిసారి కురుస్తుండటంతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు

HEAVY RAINS IN TELANGANA
HEAVY RAINS IN TELANGANA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 7:27 AM IST

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Heavy rains in Telangana : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం, ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఉత్తర తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, వరంగల్ జిల్లాల్లో వాగులు ఉప్పొంగుతుండగా, ప్రాజెక్టుల్లోకి వరద ప్రవాహాలు మొదలయ్యాయి. ఎల్‌నినోతో సాగుపై రైతుల ఆశలు సన్నగిల్లిన సమయంలో పడుతున్న వానలు పంటలకు ఊపిరిపోస్తుండగా, రైతుల మొహాల్లో ఆనందం కనిపిస్తోంది. వర్షానికి వాగులు, చెరువులు, ప్రాజెక్టుల్లో జలకళను చూసి అన్నదాతలు మురిసిపోతున్నారు.

ఎల్‌నినో తెచ్చిన వర్షాభావ పరిస్థితులతో దిగాలు చెందిన రైతుల్లో రెండు రోజులుగా పడుతున్న వానలు కొత్త ఉత్సాహం నింపుతున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా తడిసి ముద్దవుతోంది. భారీ వర్షంతో ములుగు జిల్లాలో వాగులు, వంకలు ఉరకలెత్తుతున్నాయి. వాజేడు మండలం చీకుపల్లి–పెద్దగొల్లగూడెం ఇసుక వాగు డైవర్షన్ రోడ్డు పరిస్థితిని జిల్లా కలెక్టర్ బోర్ఖడే హేమంత్‌ సహదేవరావు పరిశీలించి ప్రత్యామ్నాయ రహదారి పునరుద్ధరణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

బొగత జలపాతం ఉగ్రరూపం : తెలంగాణ–ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రాలను అనుసంధానించే జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు తాత్కాలికంగా నిలుపుదల చేశారు. ఎగువన ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో కురిసిన వర్షాలకు బొగత జలపాతం ఉగ్రరూపం దాల్చింది. వరద ఉద్ధృతి దృష్ట్యా అధికారులు పర్యాటకుల ప్రవేశాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. పాలెం మధ్య తరహా జలాశయం నిండుతోంది. ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం వద్ద జంపన్న వాగు పరవళ్లు తొక్కుతోంది. కొత్తూరు మధ్యలో జంపన్న వాగు లోలెవల్ బ్రిడ్జి మునిగిపోయింది. సమీపంలో పుణ్యస్నానం చేస్తూ ఘట్‌కేసర్‌కు చెందిన తిమ్మయ్య అనే వ్యక్తి గల్లంతయ్యాడు.

రైతన్నల సంబురం : భూపాలపల్లి జిల్లాలోనూ విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భూపాలపల్లి మండలం గొర్లవీడు వద్ద కల్వర్టు నిర్మాణంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన మట్టి రహదారి కొట్టుకుపోయింది. మహాముత్తారం మండలం కాటారం-మేడారం ప్రధాన రహదారిపై పెద్ద వాగు ఉద్ధృతితో 15 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ అప్రమత్తం చేశారు. వరంగల్, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్, జనగామ జిల్లాల్లోనూ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలు పంటలకు జీవం పోస్తున్నాయని రైతులు సంబురపడుతున్నారు.

పొంగిపొర్లిన ఆనకట్ట : ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాపైనా వరుణుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఇన్ని రోజులు వర్షాల కోసం ఎదురు చూసిన రైతులు చినుకు చూసి పొలం పనులు జోరుగా చేస్తున్నారు. సంగారెడ్డిలో చిరుజల్లులతో కూడిన వాన మాత్రమే కురవగా, మెదక్‌, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో మాత్రం జోరు వర్షాలు పడ్డాయి. ఏడుపాయల వనదుర్గా భవాని మాత ఆలయం సమీపంలో ఉన్న ఆనకట్ట పొంగిపొర్లుతోంది. మెదక్ జిల్లాలో వరి నాట్లు జోరందుకున్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లాలో పడుతున్న వర్షాలు చూసి అన్నదాతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో వర్షం దంచికొట్టింది. జోరు వానకు వాగులు, వంకలు ప్రవహిస్తుండగా ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకుంటున్నాయి. డిచ్‌పల్లి, మాక్లూర్, ధర్పల్లి, జుక్కల్ మండలాల్లో అత్యధికంగా 10 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. సిరికొండ మండలంలోని కప్పల వాగు ఉద్ధృతి వల్ల పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నిజాంసాగర్ పరిధిలోని నల్లవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నిజాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టులోకి వరద నీరు వస్తుండటంతో ఆయకట్టు రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నిలిచిన బొగ్గు ఉత్పత్తి : ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు సింగరేణి పరిధిలోని ఓపెన్‌ కాస్టుల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. జగిత్యాల జిల్లా నేరెళ్లగుట్ట వద్ద జాతీయ రహదారిపై పెద్దవాగు వరద ఉద్ధృతితో జగిత్యాల-ధర్మపురి మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ధర్మపురి మండలం గోవిందు పల్లెలో దండల తోట కట్టకు గండి పడటంతో వరద నీరు పంట పొలాలను ముంచెత్తింది. మంచిర్యాల జిల్లాలో నీటి వనరుల్లోకి వర్షం నీరు చేరుతోంది. మంచిర్యాలలోని రాళ్ల వాగు నీరంతా గోదావరిలోకి చేరుతోంది. వరద పరిస్థితిని రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ ఝా పరిశీలించారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రామగుండం సీపీ సూచించారు. మంచిర్యాల బైపాస్ రోడ్ రంగంపేట కాజ్‌వే పైనుంచి వరద ప్రవహిస్తుండడంతో వాహన రాకపోకలను నిలిపివేశారు.

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TAGGED:

CYCLONIC STORM IN THE BAY OF BENGAL
HEAVY RAINS IN TELANGANA
WEATHER IMPACT AND RAINFALL
RESERVOIRS AND FLOODING
HEAVY RAINS IN TELANGANA

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