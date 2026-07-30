తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు - పొలం పనుల్లో నిమగ్నమైన రైతులు
రాష్ట్రంలో ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం - రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలు - ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు - వర్షాలు కురవడంతో పొలం పనుల్లో నిమగ్నమైన రైతులు
Published : July 30, 2026 at 8:16 PM IST
Heavy Rains in Telangana : వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తర తెలంగాణలో జోరువానలు కురుస్తున్నాయి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలకు వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. కొన్నిచోట్ల రహదారులు జలమయమై వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
జల దిగ్భందంలో కళాశాల : ఉత్తర తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వానలు జోరందుకున్నాయి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ పరిధిలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి వాగులు వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇంద్రవెల్లి, తలమడుగు, నార్నూర్, జైనూర్ లో రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలతో నర్సాపూర్, శాంతాపూర్ వాగులు పొంగాయి. ఆయా ప్రాంతాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఆదిలాబాద్ డైట్ కళాశాల జల దిగ్భందంలో చిక్కుకోగా అధికారులు జేసీబీ సహాయంతో నీటిని మళ్లించారు.
కూలిపోయిన ఇల్లు : ఇంద్రవెల్లి ఉన్నత పాఠశాల ప్రాంగణంలోకి వరద నీరు చేరి విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఉట్నూరులో ఏకదాటి వానకు లక్షెట్టిపేట వంతెన పైనుంచి వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలో ప్రసిద్ధ కామాఖ్య అమ్మవారి ఆలయం వద్దకు వరద చేరుకోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు తిరుగుముఖం పట్టారు. భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల చెన్నూరులో ఓ ఇల్లు కూలిపోయింది. ఎవరికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీవర్షానికి కుంటాల జలపాతం పరువళ్లు తొక్కుతోంది. జలపాతం నుంచి లేస్తున్న మంచు తెరలు, గర్జిస్తున్న నీటి ధ్వని సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఆనందం వ్యక్తం చేసిన రైతులు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లావ్యాప్తంగా కురిసిన భారీగా వర్షాలకు వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. నిజామాబాద్తోపాటు డిచ్పల్లి, ఇందల్వాయి, ధర్పల్లి, సిరికొండ, మోపాల్ మండలాల్లో వాన ఏకధాటిగా దంచికొట్టింది. ధర్పల్లి మండలం ముత్యాలమ్మ వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో పలు గ్రామాలుకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆర్మూర్ నియోజక వర్గం నందిపేట్, మాక్లూర్, ఆలూరు, డొంకేశ్వర్ మండలాల్లో ఉదయం నుంచి వర్షం పడుతోంది. కొండూరు వద్ద కప్పల వాగుపై ఉన్న వంతెనకు ఇరువైపులా మొరం కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆలూరులో చెరువు నిండి మత్తడి పారుతుండగా రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాలుర మండలం ఖాజాపూర్లో పెంకుటిల్లు కూలిపోయింది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. పక్కన ఉన్న రేకుల షెడ్డుపై పడడం వల్ల రేకుల షెడ్డు ధ్వంసమైంది. వర్షాలకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
రోడ్డుకి అడ్డంగా పడిపోయిన భారీ వృక్షం : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోనూ ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి జనజీవనం స్తంభించింది. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల ప్రకాశం రోడ్డులో పలు వీధులు జలమయం అయ్యాయి. ఇబ్రహీంపట్నం మండలం యామాపూర్ కోమటి కొండాపూర్ మధ్య ఉన్న వాగు ప్రధాన రహదారిపై పారడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కరీంనగర్-జగిత్యాల ప్రధాన రహదారి కొండగట్టు సమీపంలో ఓ భారీ వృక్షం రోడ్డుకి అడ్డంగా పడిపోయింది. ఆ సమయంలో రహదారిపై వెళ్తున్న రెండు కార్లపై పడగా ఒకరికి స్వల్ప గాయలయ్యాయి.
ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ : రెండ్రోజులుగా ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షాలకు పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం సింగరేణి ఉపరితల గనులలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతాలలో కుండపోత వానలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ఎరువుల కర్మాగారం నుంచి వచ్చిన వరద నీరు గ్రామాల్లోని నివాసాల్లోకి చేరడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అధికారులు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయడంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజాప్రతినిధులు సూచించారు.
వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమైన రైతులు : ఉమ్మడి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనూ అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు చోట్ల రహదారులపై చెట్లు కూలగా రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మేడిపల్లి టోల్ప్లాజా వద్ద నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. మహాముత్తారం మండలం కేశవాపూర్ సమీపంలో పెద్దవాగు, సింగారం-కాల్వపల్లి మధ్య కొండ వాగుల కల్వర్టులపై ప్రవాహం భారీగా పెరిగింది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోనూ కురిసిన భారీ వర్షానికి రోడ్లు జలమయం అయ్యాయి. నిన్న మొన్నటి వరకూ వర్షాల్లేక ఇబ్బందులు పడిన రైతన్నలు జోరువానలతో వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. మరో రెండు, మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు పడతాయన్న వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
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