శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - ఉద్ధృతంగా బహుదా నది
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపిలేని వానలతో వాగులు, వంకలు పోటెత్తుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమై ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 6:28 PM IST
Heavy Rains In Srikakulam District : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లావ్యాప్తంగా గత రెండు రోజులుగా విస్తారంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శ్రీకాకుళం - కవిటి మధ్య ఈ తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 85 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉండటంతో జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తమైంది.
ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నదులు - నీట మునిగిన గ్రామాలు: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో జిల్లాలోని బహుదా నదితో పాటు వాగులు, గెడ్డలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. బహుదా నది పరివాహక గ్రామాల్లోకి వరద నీరు చేరుతుండటంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. డొంకూరు తీర ప్రాంతంలో ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉండటంతో మత్స్యకారులు భయాందోళనలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈనేసుపేట వద్ద పద్మపురం గెడ్డ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో గ్రామంలోకి ఇప్పటికే వరద నీరు చేరింది. రాత్రికి ప్రవాహం మరింత పెరిగి రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించే అవకాశం ఉంది. ఇదిపురం, పురుషోత్తపురం తదితర గ్రామాల్లో పలు పూరిగుడిసెలు నేలకొరిగాయి. వందలాది ఎకరాల్లో పంట పొలాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి.
స్తంభించిన రాకపోకలు - జలమయమైన రహదారులు: టెక్కలి మండలంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కారణంగా పెద్దరోకళ్లపల్లి మార్గంలోని గెడ్డ ఒక్కసారిగా పోటెత్తింది. దీంతో రామనగరం - సీతారాంపల్లి గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భద్రాక్షి చెరువు నిండడంతో పెద్దరోకళ్లపల్లి, పాతనౌపడ పంచాయతీల పరిధిలోని వరి పొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. మరోవైపు వజ్రపుకొత్తూరు మండలం హుకుంపేట వీధులను వాన నీరు ముంచెత్తింది. ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతూ నీటిని బయటకు తోడుకుంటున్నారు. ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలోని ఆమదాలవలస, బూర్జ, పొందూరు మండలాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఆమదాలవలస ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆవరణలోకి భారీగా వాన నీరు చేరింది.
యుద్ధప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు - సీఎం ఆదేశాలు: పరిస్థితి తీవ్రతపై ముఖ్యమంత్రి ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లోనూ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, రేపు, ఎల్లుండి కూడా అప్రమత్తత కొనసాగించాలని 261 మండలాల అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలను పర్యవేక్షిస్తూ, అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని నిర్దేశించారు.
కలెక్టర్ కమాండ్ కంట్రోల్: వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. జిల్లాలోని అన్ని విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. 11 తీర ప్రాంత మండలాల్లో ప్రత్యేకాధికారులను నియమించి ప్రతిక్షణం పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆమదాలవలస తహసీల్దార్ సత్యం నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో పర్యటించి, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ప్రజలెవరూ అనవసరంగా బయటకు రాకూడదని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఒరిస్సాలోనూ భారీ వర్షాలు: బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడటంతో శ్రీకాకుళం జిల్లాతో పాటు ఒరిస్సాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో నాగావళి నది నీటిమట్టం పెరిగి నారాయణపురం ఆనకట్ట వద్ద వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ప్రస్తుతం 7,500 క్యూసెక్కుల నీరు మడ్డువలస వద్ద విడిచిపెట్టడంతో వరద నీరు దిగు ప్రాంతానికి ప్రవహిస్తోంది. మరో పదివేల క్యూసెక్కుల నీరు పెరిగే అవకాశం ఉందని, దీనివల్ల వేలాది ఎకరాల పంట పొలాలు ముంపునకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని నారాయణపురం నాగావళి ప్రాజెక్ట్ అధికారి చెబుతున్నారు. నారాయణపురం ప్రాజెక్టు వద్ద జేసీ ఫార్మాన్ అహ్మద్ ఖాన్ పరిశీలించారు. వరద నీరు పెరుగుతుందని, అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వంశధార నదిలో కూడా వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
అల్లూరి జిల్లాలో వర్షాలు - చీడిమెట్ట బ్రిడ్జి పైనుంచి ప్రవహిస్తున్న నీరు
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయు"గండం" - ఏపీలో పలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు