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భారీ వర్షాలు : పల్లెల్లో ఆనందం - పట్టణాల్లో అవస్థలు

తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. చేగుంటలో అత్యధికంగా 50.3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ వర్షాలు మేలుచేశాయని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

Heavy Rains in Telangana
తెలంగాణలో భారీ వర్షం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 7:01 PM IST

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Heavy Rains in Telangana : తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో గతరాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రహదారులపైకి వరద చేరి వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగి చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ఎండిపోతున్న పంటలకు కొత్త జీవం వచ్చినట్లయింది. దీంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశం : హైదరాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌లో భారీ వర్షం కురిసింది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో పలుప్రాంతాల్లో వర్షం దంచి కొట్టింది. రహదారులు జలమయమయ్యాయి. ఎల్బీ నగర్‌, వనస్థలిపురం, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, ఉప్పల్‌, తార్నాక, బేగంపేట, సనత్‌నగర్‌, లింగంపల్లి, కూకట్‌పల్లి, లక్డీకాపూల్‌, కోఠి, బంజారాహిల్స్‌, గచ్చిబౌలి, కుత్బుల్లాపూర్‌, జీడిమెట్ల, బాలనగర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వానలు కురిశాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ ఇంఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. జీహెచ్​ఎంసీ, హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్, హైడ్రా, విద్యుత్, పోలీస్, రెవెన్యూ తదితర శాఖల అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి పరిస్థితిపై సమీక్షించారు. వర్షాల కారణంగా నగరంలో ఎక్కడా నీరు నిలిచిపోకుండా, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

రైతులు హర్షం : మెదక్ జిల్లావ్యాప్తంగా రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేకుండా భారీవర్షం కురుస్తోంది. చేగుంటలో అత్యధికంగా 50.3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ వర్షం కారణంగా పలు కాలనీల్లోకి భారీ వరద చేరి చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. జిల్లాలోని చెరువులు, కుంటలు, వాగుల్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. ఎండుతున్న వరి పొలాలకు వర్షం పడటంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో గతరాత్రి నుంచి వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. జుక్కల్, బిచ్కుంద, మద్నూర్, పెద్ద కొడప్‌గల్, పిట్లం మండలాల్లో భారీగా వానలు కురిశాయి. ఈ ప్రాంతంలో అత్యధిక విస్తీర్ణంలో సాగవుతున్న సోయా, పత్తి పంటలకు ఈ వర్షాలు మేలుచేశాయని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రాకపోకలకు అంతరాయం : సిరిసిల్లలో రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలతో పలు రహదారులు నీటమునిగాయి. పాత బస్టాండ్, నేతన్న చౌక్, వెంకంపేట రహదారులపై వర్షపు నీరు నిలిచింది. డ్రైనేజీలు ఉప్పొంగి మురుగునీరు రోడ్లపై ప్రవహిస్తోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోకాళ్ల లోతున నీటి చేరి రాకపోకలకు అంతరాయం కలుగుతోంది. హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షం కురిసింది. జడివానతో హుస్నాబాద్ బస్టాండ్ ఆవరణలో మోకాళ్ల లోతున వరద చేరింది. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో 4 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షానికి బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం ఏర్పడింది. ఉపరితల గనుల్లోకి పెద్ద ఎత్తున వరద చేరి రోడ్లన్నీ బురదమయమై భారీ యంత్రాలు కదలలేని పరిస్థితి నెలకొంది. రోజుకు 50 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం ఏర్పడుతోంది.

1,575 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల : మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఖమ్మం వద్ద మున్నేరుకు వరద పొటెత్తుతోంది. సుమారు 4 అడుగుల మేర వరద కొనసాగుతుంది. బయ్యారం చెరువు అలుగు పోస్తోంది. భారీ వర్షాలు కురవడంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాలేరు జలాశయానికి 775 క్యూసెక్కుల వరద చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం 21 అడుగులకు చేరుకుంది. పాలేరు జలాశయం నుంచి నాగార్జునసాగర్ ఎడమ కాలువ రెండు జోన్​కు 1,575 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.

రైతుకు కొంత ఉపశయనం : హనుమకొండలో ఉదయం నుంచి వర్షం దంచికొడుతోంది. నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో ప్రజలు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో వర్షం కురిసిన ప్రతిసారీ కాలువలు పొంగిపొర్లుతున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నగరాల్లో వర్షపు నీటితో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుండగా, పల్లెల్లో కురిసిన వర్షం పంటలకు మేలు చేస్తుందని అన్నదాతలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నర్సంపేట నియోజకవర్గంలోని 6 మండలాల్లో 2 రోజులుగా వర్షం కురుస్తుండటంతో రైతుకు కొంత ఉపశయనం కలిగినట్లు అయింది.

మరమ్మతులు చేయాలని డిమాండ్‌ : భీమదేవరపల్లి మండలం ముల్కనూరులో వర్షానికి వాగులో వరద ప్రవాహానికి మత్తడి గేట్లు కొట్టుకుపోవడంతో వాగు నుంచి వరద నీరు వృథాగా పోతోంది. అధికారులకు చెప్పినా పట్టించుకోవట్లేదని వెంటనే స్పందించి మరమ్మత్తులు చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

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