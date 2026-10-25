రాష్ట్రానికి తుపాను హెచ్చరికలు! - నేడు ఈ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు!!
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. దీంతో రాష్ట్రంలో 27 నుంచి 29 వరకు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది.
Published : October 25, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 12:35 PM IST
Rain Alert To Telangana : ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా అధిక ఉష్ణోగ్రత, ఉక్కపోతతో సతమతమవుతున్న సందర్భంలో వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురందించింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం కొద్దిరోజుల్లో తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ప్రకటించింది.
ఈ నెల 28 నాటికి వాయుగుండం తుపానుగా మారి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి సమీపంలోకి చేరుకుంటుందని, ఈ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. దీంతో ఈ మూడు జిల్లాలకు ఎరుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు వానలు
ఈ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఈ నెల 27 నుంచి 29 వరకు చాలా జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ శనివారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఎల్నినోతో కొద్ది రోజులుగా రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదు కాగా, ప్రస్తుతం వాతావరణంలో కొద్దికొద్దిగా మార్పు వస్తోంది. శుక్రవారం నుంచి కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో చలిగాలులు వీస్తున్నాయి. వేకువజామున మంచు దుప్పటి పరచుకుంటోంది.
ఇవాళ ఈ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు
ఇవాళ ఉమ్మడి ఖమ్మం, ములుగు, మహబూబ్బాద్ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. దీంతో ఆయా జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. అలాగే భూపాలపల్లి, వరంగల్, సూర్యాపేట, నల్గొండ, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో అతి భారీగా వానలు పడొచ్చని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఇక జనగామ, యాదాద్రి భువనగిరి, హనుమకొండ, మహబూబ్నగర్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని, ఈ ప్రాంతాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
దూసుకొస్తున్న 'అర్నబ్' తుపాన్
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి అర్నబ్ తుపాన్గా మారుతున్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. తుపానుగా మారిన తర్వాత 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయడంతో పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం శనివారం రాత్రికి వాయుగుండంగా బలపడింది. ఇది కాకినాడకు 910 కి.మీ., విశాఖకు 820 కిలోమీటర్లు, బాపట్లకు 1,100 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 1,020 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. తర్వాత పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ ఆదివారానికి మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారనుంది.
సోమవారం ఉదయానికి తూర్పు, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడనుంది. మంగళవారం ఉదయానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా బలపడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. తర్వాత పశ్చిమ, వాయవ్య దిశగా కదులుతూ అతి తీవ్ర తుపానుగా మారొచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. బుధవారం ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర సమీపానికి చేరుకొని బాపట్ల-విశాఖ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఆ సమయంలో పెనుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు - రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వర్షసూచన