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ఎట్టకేలకు కరుణించిన వరుణుడు - తెలంగాణ పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

వివిధ జిల్లాలను పలకరించిన వరుణుడు - మంచిర్యాల జిల్లా కన్నెపల్లి మండలంలో 12.2 సెం.మీ. వర్షపాతం - పెద్దపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో జోరువాన - నేడూ పలు జిల్లాలకు సూచన

Heavy Rains in Several Districts in Telangana
Heavy Rains in Several Districts in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 11:30 AM IST

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Heavy Rains in Several Districts in Telangana : వర్షాకాలం మొదలైన తర్వాత మొదటిసారి వివిధ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షానికి కొన్ని జిల్లాల్లో వాగులు కదిలాయి. సోమవారం మధ్యాహ్నం ప్రారంభమైన వర్షం రాత్రి సమయానికి జోరందుకుంది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో చాలాచోట్ల మంగళవారం ఉదయం వరకు ఓ మోస్తరుగా కురిసింది.

  • భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని తాలిపేరు ప్రాజెక్టు నిండింది.
  • ములుగు జిల్లాలోనూ పలుచోట్ల వాగుల్లో ప్రవాహం ప్రారంభమైంది.
  • కరీంనగర్​ జిల్లాలో సోమవారం నుంచి మంగళవారం వరకు ముసురు పట్టుకుంది.
  • హైదరాబాద్​, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోనూ మంగళవారం రోజంతా జల్లులు కురిశాయి.

12.2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు : మరోవైపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో గట్టి వాన కురిసింది. మంచిర్యాల జిల్లాలో కన్నెపల్లి మండలం జంకాపూర్​లో అత్యధికంగా 12.2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదయింది. కోటపల్లిలో 12.1, తాండూర్​లో 11.9, బెల్లంపల్లిలో 11.1 సెం.మీ కురిసింది. వేంపల్లి, నన్నెల, భీమిని తదితర మండలాలను వరుణుడు కరుణించాడు. మంగళవారం మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటలోని తహసీల్దార్​ కార్యాలయం సమీపం నుంచి వెళ్తున్న కారుపై వేప చెట్టు కూలడంతో ధ్వంసమైంది. కారును నడుపుతున్న ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల కరస్పాండెంట్​ శ్రీనివాస్​ త్రుటిలో ప్రమదం తప్పింది. చెన్నూరు మండలంలో కురిసిన వర్షానికి అక్కెపల్లి, కత్తెరశాల, సుద్దాల వాగులు జలసిరి సంతరించుకున్నాయి. అక్కెపల్లి వాగులో ప్రవాహం ఉద్ధృతంగా ఉండటంతో రెండు గంటలపాటు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం ఇలా ఉంది : పెద్దపల్లి జిల్లా కమాన్​పూర్​లో 10.7, ములుగు జిల్లా వెంకటాపూర్​లో 10.3, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్​ జిల్లా రెబ్బెనలో 9.2, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవ్​పూర్​ మండలం పెద్దంపేట్​లో 9.2, ములుగు జిల్లా వాజేడులో 8.9, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచ మండలం యానంబైలులో 8.6 సెం.మీ. వర్షం పడింది. జగిత్యాల, యాదాద్రి, మేడ్చల్​ మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. మంగళవారం మధ్యాహ్నం రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామలో 5.6 సెం.మీ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండలం నాగుపల్లిలో 3.2 సెం.మీ వర్షం కురిసింది.

'తాలిపేరు' 15 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండలంలోని తాలిపేరు మధ్యతరహా జలాశయం నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 0.73 టీఎంసీలు కాగా ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు నిండింది. మంగళవారం ఉదయం 481 క్యూసెక్కుల ఇన్​ఫ్లో ఉండగా సాయంత్రానికి 9,679 క్యూసెక్కులకు పెరిగింది. దాంతో ప్రాజెక్టుకు ఉన్న మొత్తం 25 గేట్లలో 15 గేట్లను ఒక అడుగు మేర ఎత్తిన అధికారులు 10,738 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువ గోదావరికి వదిలారు. పరిస్థితి సమీక్షించేందుకు డీఈ తిరుపతి, ఏఈఈ సంపత్​ ప్రాజెక్టు వద్దకు చేరుకున్నారు.

బుధవారం రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్​, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్​, మంచిర్యాల, నిర్మల్​, నిజామాబాద్​, రాజన్న సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, ఖమ్మం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించింది.

హెచ్చరికలు జారీ : భారీగా కురుస్తున్న వర్షానికి మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూర్​ మండలం అక్కేపల్లి గ్రామ సమీపంలోని వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుంది. దీంతో అక్కేపల్లి, శివలింగాపూర్​ గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇది ప్రధాన రహదారి కావడంతో ప్రతిరోజు ఈ దారి గుండా ప్రయాణించే ప్రజలు, రైతులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వరద ఉధృతి తగ్గే వరకు వాగు దాటే ప్రయత్నం చేయవద్దని అధికారుల హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

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