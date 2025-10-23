ETV Bharat / state

రాగల 24 గంటల్లో అతిభారీ వర్షాలు! - ఏపీ వ్యాప్తంగా రెడ్‌ అలర్ట్‌

రాగల 12 గంటల్లో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం! - వచ్చే 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ

Red Alert in Andhra Pradesh
Red Alert in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Red Alert in Andhra Pradesh : నైరుతి బంగాళాఖాతంలో సుస్పష్ట అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. 12 గంటల్లో క్రమంగా బలహీనపడి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశముంది. అండమాన్‌ సముద్ర తీరంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణ శాఖ రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, కర్నూలు జిల్లాలతో పాటు యానాంలో ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశముందని పేర్కొంది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నెల్లూరు జిల్లాలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధం చేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్‌ హిమాన్షు శుక్లా తెలిపారు. నెల్లూరు కలెక్టరేట్‌, ఎస్పీ కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. అనంతసాగరం మండలం కమ్మవారిపల్లెలో చప్టాపై వరద ప్రవహిస్తోంది. ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా రెండో రోజూ విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.

మూడో నంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ : కృష్ణపట్నం పోర్టులో మూడో నంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. లింగసముద్రంలో 8.3 సెం.మీ, ఉలవపాడులో 6.2 సెం.మీ, రాపూరులో 5.6 సెం.మీ, మర్రిపాడులో 5.3 సెం.మీ, ఉదయగిరిలో 4.7 సెం.మీ, అనంతసాగరం, కొండాపురంలో 4.6 సెం.మీ, కోవూరులో 4.1 సెం.మీ, కొడవలూరులో 4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఐదు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షానికి పెన్నా నదిలో వరద ప్రవాహం పెరిగింది.

వాగు ఉద్ధృతితో రాకపోకలకు అంతరాయం : నెల్లూరు జిల్లా చేజెర్ల మండలం యనమదల వద్ద నల్లవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మర్రిపాడు మండలం బొగ్గేరు, సైదాపురం మండలం పిన్నేరు వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పొదలకూరు మండలంలో నావూరు, పెదవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. గుడ్లూరు-తెట్టు మధ్య రాళ్ల వాగు ఉద్ధృతితో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

  • ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు
  • మచిలీపట్నంలో ఉదయం నుంచి కుండపోత వర్షం
  • వర్షం కారణంగా కాల్వలను తలపిస్తున్న ప్రధాన రహదారులు
  • నీటమునిగిన బస్టాండ్‌ ప్రాంతం, కోర్టు సెంటర్‌, కలెక్టర్‌లోని కార్యాలయాలు
  • రహదారులపై వర్షపు నీటి ప్రవాహంతో వాహనాదారుల ఇబ్బందులు
  • వర్షాల దృష్ట్యా నేడు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన జిల్లా కలెక్టర్‌ బాలాజీ
  • కృష్ణా జిల్లా దివిసీమలో ఎడతెరపి లేని వర్షం
  • లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
  • పల్నాడు జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు
  • నరసరావుపేట, సత్తెనపల్లి, పిడుగురాళ్ల, పెదకూరపాడులో వర్షాలు
  • బాపట్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు
  • చీరాల తీరప్రాంతంలో తెల్లవారుజాము నుంచి వర్షం
  • అద్దంకిలో రాత్రి నుంచి ఈదురుగాలులతో వర్షం
  • బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు, నగరం, భట్టిప్రోలు, చీరాల, పర్చూరులో వర్షం
  • బాపట్ల జిల్లాలో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన అధికారులు
  • గుంటూరులో వర్షం, రహదారులు జలమయం
  • రహదారులపై వర్షపునీటి ప్రవాహంతో రాకపోకలకు ఇబ్బందులు
  • గుంటూరు మూడు వంతెనలు, కంకరగుంట అండర్‌పాస్‌లోకి చేరిన నీరు
  • నీటిని బయటకు పంపేందుకు కార్పొరేషన్‌ అధికారుల చర్యలు
  • ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లావ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వర్షం
  • అనంతపురం, తాడిపత్రిలో నిన్న సాయంత్రం నుంచి జల్లులు
  • హిందూపురంలో వర్షం, రహదారులు జలమయం

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలు : రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలపై దుబాయ్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో మాట్లాడారు. నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, కడప, తిరుపతి జిల్లాల పరిస్థితిపై మంత్రులు, సీఎస్, RTGS అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హోంమంత్రిని ఆదేశించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాలకు NDRF, SDRF బృందాలను పంపాలని ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు.

ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగ్గకుండా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. రెవెన్యూ, డిజాస్టర్,పోలీస్, ఇరిగేషన్, మున్సిపల్, ఆర్&బీ, విద్యుత్ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని నిర్దేశించారు. బలహీనంగా ఉన్న కాలువ, చెరువు గట్లను పటిష్ట పరచాలని అంటువ్యాధులు వ్యాపించకుండా వైద్యశిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు.

ప్రాణాలు తీసిన పిడుగులు - పొలంలో పనిచేస్తూ ముగ్గురు మహిళలు మృతి

తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావంతో దంచికొడుతున్న వర్షాలు - కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు

