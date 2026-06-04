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తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు - మెదక్ జిల్లాలో తడిచిన ధాన్యం

ఒక్కసారిగా చల్లబడిన వాతావరణం - తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు - కామారెడ్డి జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం - వర్షానికి జుక్కల్ మండలంలో తడిసిన జొన్న సంచులు

Heavy Rains in Telangana
Heavy Rains in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 6:21 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 6:50 PM IST

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Heavy Rains in Telangana : ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. వాతావరణ శాఖ అంచనాల మేరకు పలుచోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు రైతులను నష్టం కలిగించాయి. అకాల వర్షాలతో ఎండ వేడి నుంచి కాస్త ఉపశమనం లభించింది. గరిష్ఠ ఉష్టోగ్రతలు భారీగా తగ్గడంతో జనం ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

తూకం వేసిన జొన్నలు వర్షార్పణం : కామారెడ్డి జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. కామారెడ్డి పట్టణంలో భారీ వర్షంతో కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. దోమకొండ, బీబీపేట, మాచారెడ్డి, బిక్కనూరు, జుక్కల్ మండలాల్లో వర్షం కురిసింది. జుక్కల్ మండలంలో జొన్న సంచులు తడిసిపోయాయి. కొనుగోలు కేంద్రంలో తూకం చేసిన జొన్న సంచులను కాపాడుకునేందుకు రైతులు నానా అవస్థలు పడ్డారు. సకాలంలో లారీలు రాకపోవడంతో జొన్న సంచులు తరలించలేకపోయామని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

కాంటాల వద్ద తడిచిన ధాన్యం : మెదక్ జిల్లాలో సాయంత్రం ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. నిజంపేట, రామాయంపేట, కొల్చారం, చేగుంట మండలలోని పలు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఆరబెట్టిన ధాన్యం, తూకం వేసిన వేల బస్తాల ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంట కళ్ల ముందే తడిసి ముద్దవుతుంటే రైతులు ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఉండిపోయారు.

కొనుగోలు కేంద్రాలకు ధాన్యం తీసుకొచ్చి రెండు నెలలు గడుస్తున్నా లారీలు, హమాలి సమస్య నెలకొనడంతో కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే ధాన్యం పేరుకుపోయిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంట ఆకాల వర్షాలతో తడిసిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని తరుగు తీయకుండా కొనుగోలు చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు.

ప్రజలకు ఉపశమనం : కరీంనగర్​లో కురిసిన వర్షానికి నగరం తడిసి ముద్దయింది. మూడు నెలలుగా ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న ప్రజలకు కాస్త ఉపశమనం ఇచ్చింది. జిల్లాలోని హుజూరాబాద్​లో సాయంత్రం నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసింది. ఖరీఫ్ పంటకు ఇప్పటికే నారుమళ్లు వేసుకున్న రైతులు సరైన సమయానికి వర్షం కురుస్తుండటంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు - తడిసి ముద్దైన ధాన్యం

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల వర్షం - కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తడిసిన ధాన్యం

Last Updated : June 4, 2026 at 6:50 PM IST

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