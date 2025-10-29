ETV Bharat / state

ప్రకాశం జిల్లాను కుదిపేసిన తీవ్ర తుపాను - యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ప్రకాశం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - కుండపోతతో పొంగిన వాగులు వంకలు - ఈదురుగాలులతో నేలకూలిన స్తంభాలు

HEAVY_RAINS_IN_PRAKASAM_DISTRICT
HEAVY_RAINS_IN_PRAKASAM_DISTRICT (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 10:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rains in Prakasam District Due to Cyclone Montha: మొంథా తీవ్ర తుపాను ప్రభావం ప్రకాశం జిల్లాపై గట్టిగానే పడింది. చాలా నియోజకవర్గాల్లో కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈదురు గాలులతో వృక్షాలు, స్తంభాలు నేలకూలాయి. రోడ్లపైకి వరద చేరడంతో పలు చోట్ల రాకపోకలు స్తంభించాయి.

భారీ వర్షాలకు జిల్లాలోని ఒంగోలులోని పోతురాజు కాలువ పొంగింది. కాలువకు ఇరువైపులా ఉన్న కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. నగర శివారులోని అనేక వ్యాపార సంస్థలు, కార్ల షోరూముల్లోకి వరద నీరు చేరింది. ఇస్లాంపేటను వర్షపునీరు చుట్టుముట్టడంతో అధికారులు ట్రాక్టర్‌పై పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ముంపునకు గురైన కాలనీ వాసులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించి ఆహారం, తాగునీరు అందించారు. నవోదయ స్కూల్లోకి వాననీరు చేరడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డారు. పాఠశాలను మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి, ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్, కలెక్టర్ రాజాబాబు పరిశీలించారు. విద్యార్థులకు ఆహారం అందించడంతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులకు సమాచారమిచ్చారు. పిల్లలను ఇంటికి పంపాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు.

ఎగువ కురిసిన వర్షాలకు మద్దిపాడు మండలం మల్లవరం వద్ద గుండ్లకమ్మ నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గుండ్లకమ్మ రిజర్వాయర్‌కు నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో నిండుకుండను తలపిస్తోంది. అప్రమత్తమైన అధికారులు జనరేటర్ల సాయంతో 11 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదిలారు. గుండ్లాపల్లిలో తుపాను దాటికి ఇల్లు కులింది. అందులో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది.

వాగుల్లోకి భారీగా నీరు: గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలోని వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. సగిలేరు, ఎనుములేరు వాగుల్లోకి భారీగా నీరు చేరుతోంది. కొద్దిరోజులుగా వర్షం లేక ఎండిపోయిన వాగులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. ఆసియా ఖండంలోనే రెండో అతిపెద్దదైన కంభం చెరువుకు భారీగా గుండ్లకమ్మ, జంపలేరు నుంచి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. కంభం చెరువు పూర్తిగా నిండి అలుగు పారుతోంది. గడిచిన 100 ఏళ్లలో 13వ సారి జలకళ సంతరించుకుంది. ఎమ్మెల్యే అశోక్ రెడ్డి గంగమ్మకు హారతి ఇచ్చి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఒక్కసారి చెరువు నిండితే మూడేళ్లు తాగు, సాగు నీటికి ఢోకా ఉండదని తెలిపారు.

దోర్నాల - శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో రహదారిపై కొండ చరియలు విరిగిపడి వాహనాల రాకపోకలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. పెద్దదోర్నాల అటవీశాఖ చెక్‌పోస్టు వద్ద భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పోలీసులు శ్రీశైలం వైపు వాహనాలు వెళ్లకుండా ప్రయాణికులకు తగు సూచనలు చేశారు. రహదారి క్లియర్ చేసిన వెంటనే రాకపోకలు పునరుద్ధరిస్తామని తెలిపారు.

25 ఏళ్ల తర్వాత 15 అడుగుల మేర: యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఎడతెరపి లేకుండా వానలు పడుతున్నాయి. త్రిపురాంతకం మండలంలో భారీ వర్షం కురిసింది. మేడపి బస్టాండ్ సమీపంలోని ఆవాసాల మధ్య నుంచి వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తోంది. గ్రామస్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. యర్రగొండపాలెం - త్రిపురాంతకం ప్రధాన రహదారిలో అయ్యంబొట్లపల్లి సమీపంలో వాగు పొంగి రహదారిపై పారుతోంది. రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పుల్లలచెరువు మండలం కల్వకుంట్ల సమీపంలో వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తోంది. నరాజముల తండాలోని పెద్దచెరువు నిండి అలుగు పారుతోంది. విశ్వనాధపురంలో చెరువు నిండి గ్రామంలోకి నీరు చేరింది. అప్రమత్తమైన గ్రామస్తులు, అధికారులు కలిసి అలుగు వైపు గండి కొట్టి నీళ్లను మళ్లించారు.

మార్కాపురంలో కుండపోత పోసింది. గుండ్లకమ్మ నది ఒడ్డున ఉన్న మల్లారెడ్డి కాలనీ వద్ద నీటి ప్రవాహం ఎక్కువ ఉండడంతో ఓ రేకుల షెడ్డులో 12 గేదెలు చిక్కున్నాయి. వాటిని రక్షించేందుకు అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మార్కాపురం రెవెన్యూ డివిజన్​లో వర్షాలకు పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. దాదాపు 25 ఏళ్ల తర్వాత గుండ్లకమ్మ వాగు సుమారు 15 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తోంది.

వెలుగొండ ప్రాజెక్టులో 2 సొరంగాల్లో పనిచేస్తున్న 200 మంది కార్మికులను అధికారులు సురక్షితంగా బైటకు తెచ్చారు. సొరంగాల్లో లైనింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఫీడర్ కెనాల్ ద్వారా సొరంగాల్లోకి వరద నీరు చొచ్చుకెళ్లింది. నీటి ప్రవాహం వల్ల బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. వెనుక కొల్లంవాగు నుంచి సిబ్బందిని బయటకు తెచ్చారు. తర్వాత కృష్ణా నది నుంచి బోట్లు ద్వారా సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చారు.

వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా: కనిగిరి నియోజకవర్గంలో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఎమ్మెల్యే ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి, అధికారులతో కలిసి నీట మునిగిన ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. స్థానికులకు ధైర్యం చెప్పారు. ఆర్టీసీ డిపో సమీపంలోని పెట్రోల్ బంకు వద్ద ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ పడిపోయింది. విద్యుత్ స్తంభాలు ఒరిగిపోయాయి. కనిగిరిలో కొండ దిగువ భాగాన ఉన్న శివాలయం వద్ద పిడుగు పడి రేకుల షెడ్డు కూలింది. వెలిగండ్ల మండలంలో వెదుళ్ల చెరువు, పందువ నాగులవరం గ్రామ సమీపంలో ఉన్న వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.

సీఎస్​ పురం మండలంలో భైరవకోన పర్యాటక కేంద్రానికి రాకపోకలను నిలిపివేశారు. పామూరు మండలం గోపాలపురం గ్రామానికి చెందిన చెరువు అలుగు పొంగి జాతీయ రహదారి కోతకు గురైంది. మోపాడు రిజర్వాయర్‌లోకి భారీగా నీరు చేరింది. పెద్దచెర్లోపల్లి మండలం వేపగుంపల్లి వద్ద నేరెళ్ల వాగు ఉప్పొంగింది. రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మోపాడు రిజర్వాయర్​కు భారీగా వర్షపు నీరు చేరుతుంది. అత్తాకోడలు చెరువులు నిండుకుండను తలపిస్తున్నాయి. ప్రకాశం జిల్లా ముండ్లమూరు మండలం వేంపాడు వద్ద చిలకలేరు వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. అద్దంకి - దర్శి మధ్య రాకపోకలు నిలిచాయి. పరిస్థితిని పోలీసులు, రెవెన్యూ యంత్రాంగం ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తోంది.

ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు - దెబ్బతిన్న పంటలు

87 వేలహెక్టార్లలో పంట నష్టం - సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించిన అధికారులు

TAGGED:

HEAVY RAINS IN AP
MONTHA CYCLONE IN AP
ప్రకాశం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
RAINS IN PRAKASAM DISTRICT
HEAVY RAINS IN PRAKASAM DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.