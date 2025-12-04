నెల్లూరు జిల్లాలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు - ఉద్ధృతంగా వాగులు, వంకలు
నెల్లూరు జిల్లాలో ఇప్పటికే 3 వేల ఎకరాల్లో దెబ్బతిన్న వరినాట్లు - ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో జనం అవస్థలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 3:00 PM IST
Heavy rains in Nellore District Due to Ditwah Cyclone : తమిళనాడు పరిసర సమీపంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం సాగుతున్నట్లు వాతావరణశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇవాళ ఒడిశా, ఏపీ, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటకకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేశారు. దక్షిణ కోస్తాలోని ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గంటకు 30 కిలోమీటర్లకు మించి గాలులు ఉండే అవకాశం ఉంది. నెల్లూరు, సూళ్లూరుపేట, పుత్తూరులో అతి భారీ వర్షాలు కురువనున్నాయి. తిరుపతి, పాకాల, చిత్తూరు శ్రీసిటీలో అతి భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు : దిత్వా ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం దంచికొడుతుంది. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వానలకు లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో జనం అవస్థలు పడుతున్నారు. వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. చెరువులు పొంగి రోడ్లపైకి నీరు చేరడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. వెంకటాచలంలో అత్యధికంగా 38.4 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. మనుబోలులో 31.7 సెంటీమీటర్లు, సైదాపురంలో 30.9, పొదలకూరులో 29.4, కోవూరులో 24.5, నెల్లూరులో 24, కొడవలూరులో 23.4 సెంటీమీటర్ల మేర వర్షం కురిసింది.
భారీ వర్షాల ధాటికి జిల్లాలోని వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. చెరువులు ప్రమాదకర స్థితికి చేరాయి. పలు చెరువులు నిండి వరద ప్రవాహం జాతీయ రహదారిపైకి చేరింది. వరద ప్రవాహంతో వెంకటాచలం మనుబోలు హైవేపై వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. గూడూరు వద్ద కండలేరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కండలేరు గేట్లు ఎత్తివేయడంతో గూడూరు వద్ద వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.
లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం : నెల్లూరులో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో కార్పొరేషన్ పరిధిలోని పలు శివారు కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. వరద నీరు రోడ్లపై ప్రవహిస్తోంది. ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆత్మకూరులో రెండు రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. పేరారెడ్డి పల్లి, బీసీ కాలనీ, ఎస్టీ కాలనీలో ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. వెంటనే స్పందించిన మున్సిపల్ కమిషనర్ గంగ ప్రసాద్ జేసీబీ సహాయంతో నీటిని బయటకు తరలించివేశారు.
దంచికొడుకున్న వర్షాలు : వర్షం ధాటికి జిల్లాలోని ఏడు మండలాల్లోని 29 గ్రామాల్లో వంట పంట నీట మునిగింది. వరినాట్లు, నారుమడుల్లోకి భారీగా నీరు చేరింది. 1500 ఎకరాల్లో నష్టం జరిగినట్లు వ్యవసాయ శాఖ ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. ఇంకా పంట నష్టం పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు రైతులకు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చుతున్నాయి. జిల్లాలో ఇప్పటికే 3 వేల ఎకరాల్లో వరినాట్లు, నారుమళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. కందుకూరు ప్రాంతంలో పొగనాట్లు నీటమునిగాయి. జిల్లాలో దిత్వా ధాటికి దెబ్బతిన్న పంటల పరిస్థితిని దారుణంగా మారిందని రైతులు వాపోతున్నారు.
