తీరం దాటనున్న తుపాను - 20న ఈ 4 జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు!
Heavy Rain Alert Telangana: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం 20న తీరం దాటనుంది. దీని ప్రభావంతో ఈనెల 19 నుంటి 22 మధ్య రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
Published : November 17, 2026 at 8:26 AM IST
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ఈ నెల 20న మధ్యాహ్నం సమయానికి ఏపీలోని నెల్లూరు, తుని మధ్య తీవ్ర తుపానుగా మారి తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ తుపాను ప్రభావంతో ఈ నెల 19 నుంచి 22వ తేదీ వరకు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు
- 20న ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఈ జిల్లాలకు ‘ఆరెంజ్’ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. నల్గొండ, ములుగు, జనగామ, యాదాద్రి భువనగిరి, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
- 21న జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ జిల్లాలకు 'ఆరెంజ్' హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
పంట కోత సమయానకిి తుపాను హెచ్చరికలు రావడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితులను ఎదుర్కొని, పంటలు పండించినా వరుస తుపానులతో పంట పూర్తిగా తడిసిపోయే ప్రమాదముందని వాపోతున్నారు.
చలి చంపేస్తోంది
ఓవైపు రాష్ట్రానికి భారీ వర్ష సూచన కనిపిస్తుండగా, మరోవైపు చలి చంపేస్తోంది. కొన్నిచోట్ల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 1 నుంచి 5.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు తగ్గాయి. ఆదివారం రాత్రి నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు రాష్ట్రంలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత మెదక్లో నమోదైంది. ఇక్కడ సాధారణం కంటే 4.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత తగ్గి, 11.6 డిగ్రీల సెల్సియస్గా ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల ఉష్ణోగ్రతలు ఇలా
పటాన్చెరులో 12.4, రాజేంద్రనగర్లో 13, ఆదిలాబాద్లో 13.5, హనుమకొండలో 15.5, ఖమ్మంలో 15.6 డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. రాష్ట్రంలోని ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో మంగళ, బుధవారాల్లోనూ చలి తీవ్రత కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 11.9 నుంచి 15.9 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
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