గోదావరి జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు - పలు ప్రాంతాల్లో రహదారులు జలమయం
అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు - రాజమండ్రి, అనపర్తి, బిక్కవోలు, రంగంపేటలో జోరుగా వర్షం - రాజానగరం, సీతానగరం, కోరుకొండ, గోకవరం ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 1:15 PM IST
Rains In East Godavari District : బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తెల్లవారుజాము నుంచే విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. వర్షాలతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడగా, రైతుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. అయితే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిల్వ ఉండటంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
రాజమహేంద్రవరం, అనపర్తి, బిక్కవోలు, రంగంపేట, రాజానగరం, సీతానగరం, కోరుకొండ, గోకవరం, తదితర ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో రహదారులపై వర్షపు నీరు చేరి, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు గురువుతున్నారు. మరోవైపు ఈ వర్షాలతో వ్యవసాయానికి ఊరట లభించింది. వరి సాగుతో పాటు ఇతర పంటలకు తగిన తేమ అందడంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాంలో వర్షం : గడచిన రెండు వారాలలో కాకినాడ, రాజమండ్రి, అమలాపురం పరిసర ప్రాంతాలలో వర్షం కురిసింది. కానీ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాంలో మాత్రం చినుకు కూడా పడలేదు. జులై నెలలోనూ వేసవి కాలాన్ని తలపించేలాగా ఎండలు కాస్తున్నాయి. దానితో పాటు వడగాలుల ఉక్కపోతతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ప్రస్తుతం కాస్తంత చినుకులు పడేసరికి జనం ఉపశమనం పొందుతున్నారు. బంగాళాఖాతం ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావానికి ఉదయం నుంచి యానాంలో ఒక మోస్తరు వర్షాలు పడుతుండటంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, వివిధ పనులపై బయటికి వచ్చిన వారు రెయిన్ కోట్లు, గొడుకులు వేసుకుని చినుకుల్లో తడుస్తూ తన్మయత్వం చెందుతున్నారు.
కాకినాడ జిల్లాలోనూ ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపిలేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. కాకినాడలో వర్షాలకు రహదారులు అన్ని జలమయమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలలో వర్షపు నీరు చేరింది. ఉదయం పాఠశాల, కళాశాల, ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వారు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ప్రధాన కూడల్లో వర్షపు నీరు చేరడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
రాజమహేంద్రవరంలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం : వేకువజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి నగరంలోని శ్యామల సెంటర్, రైల్వే స్టేషన్ రోడ్, కోటిపల్లి బస్టాండ్, కంబాలచెరువు, కృష్ణ నగర్, హైటెక్ బస్టాండ్, ఇన్కమ్ టాక్స్ ఆఫీసు రోడ్ తదితర లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. నగరం మీదుగా విశాఖపట్నం వెళ్లే జాతీయ రహదారికి అనుసంధానం చేసే హైటెక్ బస్టాండ్ వద్ద భారీగా మురుగు నీరు చేరడంతో అటుగా ప్రయాణికులతో ఉన్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో నీరు చేరి మధ్యలో నిలిచిపోవడంతో ఆ కూడలిలో వాహనాల నిలిచి ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడింది.
ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి పట్టణంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల సైతం కాలువలు పొంగి రహదారులపై మురుగు నీరు చేరడంతో ఇళ్ల నుంచి బయటికి రాలేక నగరవాసులు అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. నగరపాలక సంస్థ వారు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు భారీ వర్షంలో సైతం కాలువల్లో పూడికలు తీస్తూ జనజీవనానికి ఆటంకం కలగకుండా శుభ్రం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో కానరాని వాన జాడ - అనంతలో ఎండిపోతున్న వేరుశనగ
ముఖం చేటేసిన వరుణుడు - ఎండిపోతున్న నారు మడులు - దిక్కుతోచని స్థితిలో అన్నదాత