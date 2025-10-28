'మొంథా' బీభత్సం - యారాడలో విరిగిపడిన కొండచరియలు
విశాఖలో వర్షం మల్కాపురం రహదారిపై భారీగా వరద - రైల్వే అండర్పాస్ బ్రిడ్జి వద్ద భారీగా వరద
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 2:12 PM IST
Heavy Rains In Andhra Pradesh Due To Montha Cyclone : పలు జిల్లాల్లో మొంథా తుపాను బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో విశాఖ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. శ్రీకృష్ణాపురం ప్రాంతంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలకు చెట్లు కూలిపోయాయి. విద్యుత్ తీగలపై పడి సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. మరోవైపు గాజువాక నుంచి యారాడ వెళ్లే మార్గంలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. వాహనదారులు జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. విశాఖ పాతఆరిలోవ బీసీ కాలనీలోనూ కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి.
జోరువాన, హోరుగాలులతో పంటలు దెబ్బతింటున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు. కృష్ణా జిల్లా మోపిదేవి మండలంలో ఈదురుగాలులకు పంటలు నేలవాలాయి. కోసూరి వారిపాలెం, మోపిదేవిలో అరటి, వరి నేలకొరిగాయి. కృష్ణా జిల్లాలోని ఆనందపురం మండలంలో గొట్టిపల్లి అంగన్వాడీ కేంద్రంలోకి వర్షపు నీరు వచ్చింది. ఈదురుగాలులకు మోపిదేవి మండలంలో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. కోసూరివారిపాలెం, మోపిదేవిలో అరటి, వరి పంట నేలకొరిగింది.
నెల్లూరు జిల్లాలోని విడవలూరు మండలంలో భారీ ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. వెంకటనారాయణపురంలో 11 కేవీ విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. జిల్లాలోని 12 మండలాల్లో వరి పంట నీటమునిగింది. కలువాయి, అనంతసాగరం, చేజర్ల, దుత్తలూరు, ఉదయగిరి, మండలాల్లో వరి పంట దెబ్బతింది. రూ.3 కోట్ల మేర నష్టం జరిగినట్లు వ్యవసాయశాఖ ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. సజ్జ, వేరుశనగ పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది.
మల్కాపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిసరాల్లోని ప్రధాన రహదారి జలమయమైంది. వాన నీరు భారీగా నిలిచిపోవడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం కలుగుతోంది. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని ఎమ్మెల్యే పి. గణబాబు, జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ పరిశీలించారు. నీటి మళ్లింపు చర్యలు చేపట్టి రహదారిపై రాకపోకలు సజావుగా సాగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అధికారులు ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు.
తుపాను ప్రభావంతో శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు పద్మనగర్ ముంపునకు గురైంది. లోతట్టు ప్రాంతాలను వరద ముంచెత్తడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మల్లెమడుగు రిజర్వాయర్ 4 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
నర్సీపట్నం మండలంలో తుపాను ప్రభావంతో బలిఘట్టం రాజరాజేశ్వరి పర్వతంపై గుడిసె వాసుల ఇళ్లనుంచి తరలిస్తున్నారు. బలిఘట్టంలో 55 మందిని పునరావాస కేంద్రానికి తరలించారు.
శ్రీకాకుళం వజ్రపుకొత్తూరు మండలంలో వరదలకు నగరంపల్లి-పెద్దబాడాం మధ్య రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో ఎడతెరపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జిల్లాలోని మిడుతూరు, కృష్ణగిరి, ఓర్వకల్లు, మంత్రాలయం, సి.బెళగల్, గూడూరు మండలాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు
కురుస్తున్నాయి.
మొంథా తుపాను ప్రభావంతో విజయవాడలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది. నేడు నగరంలో 16.2 సెం.మీ వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (వీఎంసీ) అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని సూచించారు. తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే దుకాణాలు, వాణిజ్య సంస్థలు మూసివేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మెడికల్ షాపులు, కూరగాయలు, పాల విక్రయ దుకాణాలు తెరుచుకోవచ్చని తెలిపారు.
విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో 41 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. కొండపై నివసిస్తున్న ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్, వీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. కలెక్టరేట్లో 9154970454, వీఎంసీ కార్యాలయంలో 08662424172, 08662422515, 08662427485 నంబర్లను ఏర్పాటు చేశారు.
'మొంథా' తుపాను తీవ్రత - కోనసీమ ప్రజల గుండెల్లో గుబులు