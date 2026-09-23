బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయు"గండం" - ఏపీలో పలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడింది. ఉత్తరాంధ్ర తీరాన్ని ఆనుకుని పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతుండటంతో ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలు అప్రమత్తమయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 9:30 AM IST
Heavy Rains Alert in AP : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడింది. ఉత్తరాంధ్ర తీరాన్ని ఆనుకుని పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతుండటంతో ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. దీని ప్రభావంతో వచ్చే 24 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్రలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. విశాఖపట్నం–గోపాల్పూర్ మధ్య రాత్రికి తీరం దాటే అవకాశం ఉండటంతో ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. గంటకు 50 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం తీవ్ర వాయుగుండం విశాఖపట్నానికి తూర్పున 220 కి.మీ., కళింగపట్నానికి తూర్పు ఆగ్నేయంగా 140 కి.మీ., గోపాల్పూర్కు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 150 కి.మీ., పూరీకి దక్షిణ నైరుతిగా 210 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఉదయం 11.30 గంటల వరకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేశారు.
పలు జిల్లాల్లో సెలవులు: భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, కాకినాడ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ జిల్లా అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
యంత్రాంగం అప్రమత్తం: ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలపై ఈపీడీసీఎల్ అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ సమీక్ష నిర్వహించారు. విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడితే వెంటనే పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టాలని, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిన ప్రాంతాల్లో యుద్ధప్రాతిపదికన మరమ్మతులు చేపట్టాలని సూచించారు.
మరోవైపు మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం ప్రాంతాల పరిస్థితిపై మంత్రి సంధ్యారాణి సమీక్షించారు. వర్షాలతో పాటు ఈదురుగాలులు, పిడుగులు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రజలు చెట్ల కింద, గుట్టల సమీపంలో, హోర్డింగ్ల వద్ద నిలబడవద్దని హెచ్చరించారు. పిడుగుల ప్రమాదం దృష్ట్యా రైతులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. సంధ్యారాణి మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లొద్దని సూచించారు. వాగులు దాటే పరిస్థితి ఉంటే పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించాలి సంధ్యారాణి తెలిపారు.
శ్రీకాకుళంలో ప్రత్యేక నిఘా: తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వంశధార, నాగావళి, బహుదా, మహేంద్రతనయ నదులకు వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందని కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ తెలిపారు. నదీపరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ సూచించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. జిల్లాలోని 11 తీర మండలాల్లో ప్రత్యేక అధికారులను నియమించి పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అత్యవసర సహాయం కోసం కలెక్టరేట్ కంట్రోల్ రూమ్ 08942-240557ను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.
మరోవైపు కాకినాడ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో అర్ధరాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా తేలికపాటి వర్షం కురుస్తోంది. కాకినాడ, పిఠాపురం, తుని పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కాకినాడ జిల్లాలో వర్షాల వల్ల అన్ని విద్యాసంస్థలకు కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ సెలవులు ప్రకటించారు. పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాలలకు కలెక్టర్ సెలవులు వెల్లడించారు.
ఉత్తరాంధ్రకు ఆకస్మిక వరదలు - రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటించిన వాతావరణ శాఖ
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