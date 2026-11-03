తీరం దాటిన "మురసు" - ఆ జిల్లాలకు అతిభారీ వర్ష సూచన
Murasu Cyclone: "మురసు" తీవ్ర తుపాను తీరం దాటింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3.30 నుంచి 5.30 గంటల మధ్య ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటినట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:30 AM IST
"మురసు" తీవ్ర తుపాను తీరం దాటింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3.30 నుంచి 5.30 గంటల మధ్య ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటినట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ సమయంలో గంటకు 100-110 కి.మీ వేగంతో కొన్నిసార్లు 120 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచాయని వెల్లడించింది. తుపాను ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలతో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణాతో పాటు ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి.
మురసు తుపాను ప్రభావంతో అర్ధరాత్రి నుంచి ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. ఒంగోలులో తీవ్ర ఈదురుగాలులతో పాటు కుండపోత వాన కురుస్తోంది. అర్ధరాత్రి నుంచి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. తుపాన్ తీవ్రతకు జనం భయాందోళన చెందుతున్నారు. సముద్ర తీర ప్రాంతాలైన కొత్తపట్నం, పాకాల, ఉలవపాడు, ఉప్పుకొండూరుపై తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రాణనష్టం లేకుండా అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. సహాయం కోసం కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు.
విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం: చీరాలలో ఈదురు గాలులు పెరగడంతో తీర ప్రాంతానికి విపత్తు నివారణ బృందం చేరుకుంది. చీరాల, చినగంజాం, అద్దంకిలో గాలివానకు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. బాపట్ల జిల్లాపై మురసు తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. తీర ప్రాంతంలో భారీగా ఈదురుగాలులతో పాటు అర్థరాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. తుపాన్ ప్రభావంతో గుంటూరు జిల్లాలో పలుచోట్లు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
ఎగిసిపడిన మంటలు: తుపాను ప్రభావంతో నెల్లూరు తీర ప్రాంతంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. నెల్లూరులో 12, తీరంలో 4 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లకుండా మత్స్యకారులను పోలీసులు అప్రమత్తం చేశారు. నెల్లూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. మురసు ప్రభావంతో అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో భారీ వర్షం కురిసింది. అరగంటపాటు ఏకధాటిగా వాన కురవడంతో వీధులు జలమయమయ్యాయి. హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైన్లకు చెట్లకొమ్మలు తగలడంతో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి.
పాలకొల్లుపై "మురసు" ప్రభావం: అర్నబ్ తుపాన్ నుంచి ఇంకా తేరుకోక ముందే మురసు తుపాన్ పాలకొల్లుపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఇటీవల తీరం దాటిన అర్నాబ్ తుపాన్ పాలకొల్లును అతలాకుతలం చేసింది. ఆ భయానక వాతవరణం నుంచి తేరుకొనే లోపు మరో తుపాన్ రావడంతో పాలకొల్లు ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మురసు తుపానుతో పాలకొల్లులో వాన దంచికొట్టింది. వర్షపు నీటికి డ్రైనేజీ ప్రాంగణం మొత్తం జలమయమైంది. తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రాత్రి నుంచి చిరు జల్లులు పడుతున్నాయి. బుడమేరు పరిధిలో కలెక్టర్, నీటిపారుదల శాఖ అధికారుల పర్యటించారు. బుడమేరు పరిధిలో అధికార యంత్రాంగం ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. ప్రస్తుతానికి బుడమేరు పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని జిల్లా కలెక్టరు లక్ష్మిశ తెలిపారు. తుపాను వేళ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న ఆర్టీజీఎస్ సీఈవో ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు. తీరప్రాంత వాసులు పునరావాస కేంద్రాలకు తరళివెళ్లాలన్నారు.
మురసు తుపాను ఎఫెక్ట్ - పలు విమానాలు, రైళ్లు రద్దు
పులివెందుల కౌంటింగ్పై ఉత్కంఠ - వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్పై హైకోర్టు తీర్పు రిజర్వ్