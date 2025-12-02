ETV Bharat / state

కొనసాగుతున్న వాయుగుండం - నెల్లూరు, తిరుపతిలో భారీ వర్షాలు!

దక్షిణ-నైరుతి దిశగా గంటకు 3 కి.మీ. వేగంతో కదిలిన వాయుగుండం - తీరం నుంచి 25 కి.మీ. దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతం

Weather Update Cyclone Ditwah Effect Rains in AP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 3:27 PM IST

Rains in AP: నైరుతి-పశ్చిమ బంగాళాఖాతం ఆనుకొని వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వద్ద వాయుగుండం కదలుతున్నట్లు వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 3 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాయుగుండం కదిలినట్లు వెల్లడించారు. తీరం నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతం అయ్యింది. ఉత్తర తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి తీరాల వైపు నెమ్మదిగా వాయుగుండం కదులుతోంది. మరో 12 గంటల్లో బలమైన అల్పపీడన ప్రాంతంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి. గంటకు 45-55 కి.మీ. మేర ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.

'నైరుతి - పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వద్ద వాయుగుండం ఉంది. గత 6 గంటల్లో గంటకు 3 కి.మీ వేగంతో వాయుగుండం దక్షిణ-నైరుతికి కదిలింది. వాయుగుండం యొక్క కేంద్రం తీరానికి 25 కి.మీ. దూరంలో ఉన్నది. ఇది ఉత్తర తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి తీరాల వైపు నెమ్మదిగా కదులుతూ బలహీనపడుతోంది. రాబోయే 12 గంటల్లో తీవ్రత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇది 12 గంటల్లో సుస్పష్ట అల్పపీడన ప్రాంతంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉంది.

ఈ ప్రభావంతో రేపు చాలా చోట్ల, కోస్తాంధ్రలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు కోస్తాంధ్రలో గంటకు 45-55 కి.మీ గరిష్టముగా 65 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశముందని విశాఖ వాతావరణశాఖ అధికారి పేర్కొన్నారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించారు. దక్షిణ కోస్తాలో పోర్ట్​లో 3 నెంబర్, ఉత్తర కోస్తాలో పోర్ట్​లో 1 నెంబర్, కాకినాడలో 2 వ నెంబర్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

వివిధ ప్రాంతాలకు రాకపోకలకు అంతరాయం: దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో పలు ప్రాంతాల్లో వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. వెంకటగిరి నియోజకవర్గంలోని చెరువులు నిండిపోవడం వల్ల కలుజులు పొంగడంతో కైవల్యా నది ప్రవాహం పెరిగింది. బాలాయపల్లి మండలం నిండలి వద్ద కాజ్‌వే పై రాత్రి నుంచి వరద పొంగి ప్రవహిస్తోంది. దీంతో వెంకటగిరి - గూడూరు రహదారి నుంచి నిండలి, దగ్గవోలు, డక్కిలి మీదుగా వాహనాల రాకపోకలు సాగడం లేదు. డక్కిలి మండలం పాతనాలపాడు వద్ద ఏటిపై కాజ్‌వే పొంగడంతో పరిసర కాలనీలకు సోమవారం నుంచి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

వందల ఎకరాలు నేలమట్టం: తుపాను ప్రభావంతో బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె తీర ప్రాంతాల్లో రాత్రి నుంచి చలిగాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షం కురుస్తోంది. గాలుల ప్రభావానికి కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న వందల ఎకరాల వరిపంట నేల వాలింది. గాలుల ప్రభావం పెరిగితే చేతికి వచ్చిన పంట పూర్తిగా నేలమట్టం అవుతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి చివరి దశకు చేరుకున్న పంట చేతికందేలా లేదని వాపోతున్నారు. అయితే కొందరు రైతులు వర్షప్రభావానికి భయపడి ధాన్యాన్ని ముందస్తుగానే యంత్రాలతో కోయించేశారు. మరోవైపు వర్షాల ప్రభావంతో నిజాంపట్నం హార్బర్ వద్ద మూడో నంబర్ ప్రమాద సూచిక కొనసాగుతోంది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లే బోట్లు అన్ని జెట్టికే పరిమితం అయ్యాయి.

'దిత్వా' ప్రభావంతో నెల్లూరులో విస్తారంగా వర్షాలు: 'దిత్వా' తుపాను ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నెల్లూరు జిల్లాపై 'దిత్వా' ప్రభావం ఎక్కువగానే కనిపిస్తోంది. విస్తారంగా కురిసిన వర్షాలకు నగరంలోని లోతట్లు కాలనీలు జలమయం అయ్యాయి. తల్పగిరి, ఆర్టీసీ కాలనీల్లో పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో రాకపోకలు సాగించేందుకు స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

