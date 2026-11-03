"మురసు" తుపాను ప్రభావం - ఈదురుగాలులకు నేలకొరిగిన చెట్లు, విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం
Hevay Rains in AP: ‘మురసు’ తీవ్ర తుపాను ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటింది. ఆర్టీజీఎస్, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ నిరంతర పర్యవేక్షిస్తోంది. తుపాను సమస్యలను మనమిత్ర వాట్సాప్కు మెసేజ్ చేయాలని సూచించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 11:00 AM IST
అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసానికి వారం గడవక ముందే మరో ముప్పు మురసు రూపంలో ముంచుకొచ్చింది. ఉమ్మడి గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో బీభత్సం సృష్టించింది. ఒంగోలు సమీపంలోని కొత్తపట్నం వద్ద తీరాన్ని దాటిన తుపాను ఈదురుగాలులు, జోరువానతో తీర ప్రాంతాలపై విరుచుకుపడింది. గాలిదుమారానికి పలుచోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగపడటంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచి అధకారం ఏర్పడింది. తుపాను పరిస్థితిని ఆర్టీజీఎస్, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. తుపాను సమస్యలను మనమిత్ర వాట్సాప్కు మెసేజ్ చేయాలని బాధితులకు సూచించింది.
ఒంగోలులో అర్ధరాత్రి నుంచే తుపాను ప్రభావం మొదలైంది. భీకరగాలులకు సాయిబాబా గుడి వద్ద భారీ చెట్టు కూలి రోడ్డుకు అడ్డంగా పడింది. విద్యుత్ స్తంభంపై చెట్టు విరిగిపడటంతోవిద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. ఒంగోలు గాంధీ పార్కు సమీపంలో వర్షపు నీరు రోడ్డుపైకి చేరింది. ఒంగోలు కలెక్టరేట్ వద్ద రహదారిపై భారీ వృక్షం విరిగిపడింది. చెట్టు పడి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు విగ్రహం దెబ్బతింది.
రహదారిపై భారీగా వరద నీరు: గుంటూరు జిల్లాలో ప్రత్తిపాడు, కాకుమాను, పెదనందిపాడు మండలాల్లో మురసు తుపాన్ బీభత్సం సృష్టించింది. పెదనందిపాడు మండలం వరగానిలో భారీ ఈదురు గాలులకు విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకూలి ద్విచక్ర వాహనాలపై పడ్డాయి. దీంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. పెదనందిపాడు నుంచి కొమ్మూరు వెళ్లే బాపట్ల వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై పడిపోయిన భారీ వృక్షాన్ని పోలీసులు క్రేన్ సహాయంతో తొలగించారు. కాకుమాను ప్రధాన రహదారిపై నీరు మోకాళ్ల లోతులో నిలిచాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలలో ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. పెదనందిపాడు-గుంటూరు రోడ్లుపై భారీగా వర్షపు నీరు నిలిచింది.
42 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు: తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేని వర్షం కురుస్తోంది. ఈదురు గాలులతో వర్షం కురుస్తుండటంతో ప్రజలు బయటికి రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. వర్ష ప్రభావానికి రేపల్లె-నిజాంపట్నం ప్రధాన రహదారిలో పలుచోట్ల రోడ్లు జలమయమై వాహనాలు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. నిజాంపట్నం, రేపల్లె మండలాల్లో 42 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ముంపునకు గురయ్యే సుమారు 600 మందిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. నిజాంపట్నం హార్బర్ వద్ద పదో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. రేపల్లె, నిజాంపట్నం తీర ప్రాంతాల్లో బోట్లు నిలిచిపోయాయి. కొత్తపాలెం, నక్షత్ర నగర్, లంకెవానిదిబ్బ తీర ప్రాంత గ్రామాల్లోని ఫైబర్ బోట్లను మత్స్యకారులు దరికి చేర్చి, లంగర్లతో కట్టేశారు. మత్స్యకారులు ఎవరు వేటకు వెళ్లకుండా మత్స్యశాఖా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ సూచనలు చేస్తున్నారు.
విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం: బాపట్ల జిల్లాలో ఐదుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ తెలియక కుటుంబసభ్యులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. చీరాల మండలం వాడరేవుకు చెందిన ఐదుగురు శుక్రవారం ఉదయం ఒకే బోటులో చేపల వేటకు సముద్రంలోకి వెళ్లారు. వేటకు వెళ్లిన వారు తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. చీరాల, వేటపాలెం, చినగంజాం, పర్చూరు, ఇంకొల్లు, మార్టూరు, కారంచేడు, అద్దంకి మండలాల్లో రాత్రి నుంచి ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. పలుచోట్ల చెట్లు నేలకూలి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయిది. భారీ వర్షానికి చీరాల పట్టణం నీట మునిగింది. చినగంజాం మండలంలో అధికారులు 13 పునరావాసకేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఏటిమొగ, బాపయ్యనగర్కు చెందిన 51 మందిని పునరావాసకేంద్రానికి తరలించారు.
క్షేత్ర స్థాయిలో 185 బృందాలు: తుపాను తీరం దాటే సమయంలో బలమైన గాలులకు నెల్లూరు టంగుటూరు ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకొరిగాయి. అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది వెంటనే చెట్ల తొలగింపు పనులు చేపట్టారు. కొన్నిచోట్ల గోడ కూలి వాహనాలు దెబ్బతిన్నాయి. టంగుటూరులో ఇంటి పైకప్పు కూలింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెట్ల కట్ చేసి తొలగించేందుకు 185 బృందాలు క్షేత్ర స్థాయిలో పనిచేస్తున్నాయని అగ్నిమాపక శాఖ డీజీ వెంకట రమణ తెలిపారు. వీరితో పాటు 47 బోట్ రెస్క్యూ బృందాలు పనిచేస్తున్నాయన్నారు. అగ్నిమాపక శాఖ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కమాండ్ కంట్రోల్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు తుపాన్ సహాయక చర్యలను మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు.
వేమూరు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఎడతెరపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. కొల్లూరు మండలంలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. భారీ వర్షంతో రోడ్డు మార్జిన్ కనిపించక, కొల్లూరు నుంచి తెనాలి వెళ్తున్న కారు వేమూరు మార్కెట్ యార్డ్ వద్ద పంట కాలువలోకి దూసుకు వెళ్లింది. బాపట్ల నుంచి సూర్యలంకకు వెళ్లే రహదారి పూర్తిగా జలమయమైంది. పంటపొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. రహదారిపై కూలిన చెట్లతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అత్యవసరమైతే మినహా ప్రజలు బయటకు రావద్దని అధికారులు సూచించారు.
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