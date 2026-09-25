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వాయుగుండం ఎఫెక్ట్​ - ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో దంచికొట్టిన వర్షం

తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటాక ఏపీలో వర్షం దంచికొట్టింది. ఉత్తరాంధ్ర, గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలను వరుణుడు వణికించాడు. భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు, రోడ్లు జలమయ్యాయి. వాగులు పొంగడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

Heavy Rains in AP
ఏపీలో భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు, రోడ్లు జలమయం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 9:14 AM IST

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Heavy Rains in AP : సిక్కోలులో కుండపోత. విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోనూ దంచికొట్టిన వర్షం. అల్లూరి జిల్లాలో ఉప్పొంగిన వాగులు. తడిసి ముద్దైన ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలు. తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటాక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వరుణుడి కుంభవృష్టి ఇది. భారీ వర్షాలకు రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. జనం ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇవాళా కోస్తాలో పలుచోట్ల తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని, అక్కడక్కడా ఆకస్మిక వరదలు రావొచ్చని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.

తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటాక ఉత్తరాంధ్రలో కుండపోత వర్షం కురిసింది. ఎడతెరిపి లేని వానకు విజయనగరం జిల్లాలో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లాయి. గరివడిలో గెడ్డ బ్రిడ్జిపై నుంచి ప్రవహించడంతో వాహనదారులు ఇబ్బంది పడ్డారు. చీపురుపల్లి మండలంలో వర్షం, ఈదురుగాలులకు జొన్న, అరటి, బొప్పాయి పంటలకు నెలకొరిగాయి.

తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం - ఏపీలో పలు జిల్లాల్లో దంచికొట్టిన వర్షం (ETV Bharat)

విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి మండలం పక్కి గ్రామంలో తోటపల్లి కాలువకు గండి పడింది. దీంతో బీసీ కాలనీ ముంపునకు గురైంది. అక్కడున్న 52 కుటుంబాలను అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. సంతకవిటి మండలంలో సాయన్న గెడ్డ పొంగి ముంపునకు గురైన పంటలను ఎమ్మెల్యే కొండ్రు మురళీమోహన్‌ పరిశీలించారు. మోకాళ్ల లోతు నీళ్లలో నడుస్తూ రైతులతో మాట్లాడారు. అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు.

చెరువును తలపిస్తున్న ఆర్టీసీ బస్టాండ్: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలం పారన్నవలస పంచాయతీలో గెడ్డ ఉప్పొంగింది. నిధుల్లేక గెడ్డపై ఉన్న బ్రిడ్జి నిర్మాణాన్ని సగంలో ఆపేయడంతో గ్రామస్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. పిల్లర్లపై కర్రలతో వంతెన నిర్మించుకుని రాకపోకలు సాగించారు. మక్కువ మండలంలో చిట్టి గెడ్డ పొంగిపొర్లింది. దుగ్గెరు నుంచి చిలక మెండంగికి వెళ్లే రోడ్డుపై నుంచి ప్రవాహించడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. సాలూరులోని లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌లోకి భారీగా నీరు చేరి చెరువును తలపిస్తోంది.

ఈదురుగాలుల బీభత్సం - పంటలు ధ్వంసం: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నదులు, వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా మారాయి. రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపైకి నీరు చేరడంతో చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు వందలాది ఎకరాల్లోని పంట నీట మునిగింది. ఈదురుగాలుల ధాటికి అరటి, బొప్పాయి పంటలు ధ్వంసమయ్యాయి. భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్‌ స్తంబాలు నేలకొరగడంతో అధికారులు వాటిని తొలగించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.

20 గ్రామాలకు రాకపోకలు బంద్: విశాఖలో గూగుల్‌ సెంటర్‌ వద్ద నిర్మిస్తున్న వంతెన కూలిపోయింది. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగులలో రెండు పురాతన పెంకుటిళ్లు కూలిపోయాయి. ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. అనకాపల్లిలో S.B.I. ప్రధాన బ్రాంచ్‌ కార్యాలయం సీలింగ్‌ కూలింది. ఖాతాదారులు ఎవరూ అక్కడ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది.

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులోయ నియోజకవర్గంలోని రహదారులు జలమయమయ్యాయి. వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. సంపంగి గెడ్డ వంతెన పైనుంచి ప్రవహించడంతో దాదాపు 20 గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. చాపరై జలపాతం వద్ద పరిస్థితి ఉద్ధృతంగా ఉండటంతో అధికారులు పర్యాటకులను ఆపేశారు. విశాఖ ఘాట్‌ రోడ్డు మార్గంలో కొండపై నుంచి నీటి ప్రవాహం రోడ్డుపైకి చేరుతోంది. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి: రాజమహేంద్రవరంలో రైల్వే స్టేషన్‌ రోడ్డు పూర్తిగా నీటమునిగి చెరువును తలపిస్తోంది. డ్రైనేజీ నీరు రోడ్డుపైకి రావడంతో నడుము లోతు నీళ్లలో రాకపోకలు సాగించేందుకు వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. చాలా మంది బైక్‌లను నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్లారు. మరోవైపు నిడదవోలు నియోజకవర్గంలో వర్షం దంచికొట్టిన నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో మంత్రి దుర్గేశ్‌ పర్యటించారు. నిడదవోలులోని బస్టాండ్‌ వద్ద నీటిని పరిశీలించారు. అక్కడ నీరు నిలబడకుండా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కాకినాడ జిల్లా వాకలపూడి పంచాయతీలోని ఫిషర్‌మెన్‌ కాలనీలో భారీగా నీరు చేరింది. ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ కాలనీలో పర్యటించి వర్షపు నీరు బయటకు వెళ్లేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం ముస్తాబాద–సూరంపల్లి మద్య వాగు ఉప్పొంగింది. నీరు రోడ్డుపైకి రావడంతో రాకపోకలకు వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు వద్ద బుడమేరు వాగు ఉద్ధృతంగా ఉంది. నీరు బ్రిడ్జిపై నుంచి ప్రవహించడంతో ఉయ్యూరు-తేలప్రోలు మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

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