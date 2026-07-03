బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు!
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావం - మూడు రోజుల పాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు - పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ
Published : July 3, 2026 at 1:49 PM IST
Heavy Rains for Three Days in Telangana : వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో మూడు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఉత్తర తెలంగాణలోని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలైన ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు సూచించారు.
''వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ప్రెజర్ అల్పపీడనం ప్రభావం ఏర్పడింది. ఇది సగటున 7.4 కి.మీ ఎత్తు వరకు ఉండి ఆ ఎత్తు పెరిగే కొద్ది ఇది నైరుతి దిక్కుకి వాలి ఉంది. దాని వల్ల ఉత్తర తెలంగాణలో ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు , పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కూడా పడే అవకాశం ఉంది. ఈసారి అల్పపీడనం ఏర్పడినట్లయితే ఎక్కువగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవాళ భారీ వర్ష సూచన జారీ చేశాము. రేపు, ఎల్లుండి పలు జిల్లాలకు అతి భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. మొత్తంగా ఉత్తర తెలంగాణకు మూడు రోజుల వరకు భారీ, అతి భారీ వర్ష సూచన ఉంది'' - శ్రీనివాస్ రావు, వాతావరణశాఖ అధికారి
ఈ జిల్లాలకు అరెంజ్ అలర్ట్ : దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని శ్రీనివాస్ రావు పేర్కొన్నారు. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ తో పాటు నిజామాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. అలాగే కామారెడ్డి, మెదక్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబ్ బాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు తెలిపారు.
ఈ నెల 7 తరువాతే : ఆదివారం అదిలాబాద్, కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ చేయగా, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇక హైదరాబాద్లో ఆకాశం మేఘావృతమై తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ నెల 7వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రంలో పొడి బారిన వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
''ఈ అల్పపీడనం రానున్న రెండు రోజుల్లో మరింత మార్క్డ్ అవుతుంది. కానీ తెలంగాణకు దూరంగా జరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మూడు రోజుల పాటే దీని ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణలో ఆకాశం మేఘావృతం కావడంతో మెస్తరు వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉంది'' - శ్రీనివాస్ రావు, వాతావరణశాఖ అధికారి
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