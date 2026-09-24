ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు - పొంగిపొర్లిన వాగులు, వంకలు - స్తంభించిన రాకపోకలు
ఉత్తరాంధ్రను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. ఎడతెరిపిలేని వానలతో జనజీవనం స్తంభించింది. వాగులు, గెడ్డలు పొంగిపొర్లడంతో గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 8:53 PM IST
Heavy Rains In North Andhra : తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. ఎడతెరిపిలేని వానలతో జనజీవనం స్తంభించింది. వాగులు, గెడ్డలు పొంగిపొర్లడంతో గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు, వృక్షాలు రహదారులపై కూలడంతో అటు విద్యుత్ సరఫరాకు, రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. ఏజెన్సీలోని గ్రామాలను వరద చుట్టుముట్టింది. కొండచరియలు విరిగిపడి బీభత్సం సృష్టించాయి. అనేక చోట్ల వందల ఎకరాల్లో పంట నీటమునిగింది.
2-3 రోజులుగా ఎడతెరిపిలేని వర్షాలు : తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో విశాఖలో 2-3 రోజులుగా ఎడతెరిపిలేని వర్షాలు కురిశాయి. వానలతో విశాఖలోని కొండవాలు ప్రాంత ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. మధురవాడ ప్రాంతంలోని కార్పెంటర్ కాలనీలో ప్రహరీ కూలిపోయింది. పీఎం పాలెంలోని అపార్ట్మెంట్ రక్షణగోడ కూలింది. ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు. గాజువాక నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. నీటమునిగిన హరిజన జగ్గయ్యపాలెం గ్రామాన్ని ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు సందర్శించారు. విశాఖ హనుమంతవాక కొండవాలు ప్రాంతంలో రక్షణగోడ కూలి నివాస గృహంపై పడింది. 3 కుటుంబాలు నివసిస్తున్న ఇల్లు పాక్షికంగా కూలిపోయింది. భారీ వర్షాలకు ఆరిలోవ రైతుబజార్ నీటమునిగింది.
నిండుకుండలా గంభీరం రిజర్వాయర్ : విశాఖ దాహార్తి తీర్చే గంభీరం రిజర్వాయర్ భారీ వర్షాలకు నిండుకుండలా మారింది. 300 క్యూసెక్కుల నీటిని కిందికి వదులుతున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్. రాయవరం మండలంలో వరాహ నది జలకళ సంతరించుకుంది. దార్లపూడి సమీపంలో వరాహ నదిపై నిర్మించిన పోలవరం అక్విడక్టు కింద నుంచి నీరు వేగంగా దూసుకెళ్తోంది. పెనుగొల్లు వద్ద గ్రోయిన్ల మీదుగా పరుగులు తీస్తున్న నీరు జలపాతాన్ని తలపిస్తోంది. నిన్నటి దాకా చుక్క నీరు లేని నది నిండుగా పరుగులు తీస్తుండటంతో రైతుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
స్తంభించిన జనజీవనం : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో భారీ వర్షానికి జనజీవనం స్తంభించింది. కొయ్యూరు మండలంలో జాతీయరహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. అటుగా వెళ్లే వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో పెను నష్టం తప్పింది. పాడేరు ఘాట్లో కొండచరియలు విరిగిపడగా హుటాహుటిన తొలగించారు. పాడేరు- జి.మాడుగుల మధ్య జాతీయ రహదారి బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి ఏర్పాటు చేసిన డైవర్షన్ రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. జీకే వీధి మండలం పీకే గూడెంలో ఇళ్లలోకి వాన నీరు చేరి ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు.
చాపరాతిపాలెం-పెదవలస మధ్య జాతీయరహదారిపై చెట్టు విరిగి పడింది. బత్తనూరులో వాగు దాటుతూ ఇద్దరు యువకులు కొట్టుకుపోగా చెట్టు సాయంతో ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. పాడేరు వంతాడపల్లి చెక్పోస్టు సమీపంలో కల్వర్టు రిటైనింగ్ వాల్ కూలిపోయింది. చింతపల్లి మండలం దిగజనబ గ్రామంలో వరి పంటను వరద ముంచేసింది. పాడేరు మండలంలో రాయగడ కొత్త వంతెన అప్రోచ్ సైడ్ రోడ్డు 10 అడుగుల మేర కుంగింది.
వాగుల ఉద్ధృతి : పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం మన్యంలో వర్షాలకు కొండవాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. వాగుల ఉద్ధృతితో రాకపోకలు స్తంభించాయి. వర్షాలు, గాలుల ధాటికి రహదారులపై విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. భూపతిపాలెం జలాశయం గేట్లు ఎత్తి సీతపల్లివాగులోకి నీరు వదలగా వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది.
నాగావళి ఉగ్రరూపం : తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటడంతో ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సంతకవిటి మండలం రంగరాయపురం ఆనకట్ట వద్ద నాగావళి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. భారీ వర్షాలతో బొబ్బిలిలో పలు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. బొబ్బిలి నుంచి మల్లపేటకు వెళ్లే రహదారి జలమయమైంది. రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జిలోకి వరద చేరి రాకపోకలు నిలిచాయి. టీబీఆర్ థియేటర్ వద్ద వరద ధాటికి రాకపోకలు నిలిపేశారు. వేగావతి నదికి వరద రావడంతో బొబ్బిలిలో తాగునీటి సరఫరా ఆపేశారు. గోపినాయుడు చెరువు పొంగి రాజాం పరిధి సారథి గ్రామాన్ని ముంచెత్తింది. సంతకవిటి, రేగిడి, రాజాం మండలాల్లో వరి పొలాలు నీటమునిగాయి.
నాగావళి నదిలో పెరిగిన నీటి ప్రవాహం : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాపై భారీ వర్షాలు పెను ప్రభావం చూపాయి. పార్వతీపురం వద్ద వరహాలు గెడ్డ ప్రవాహం పెరగడంతో కాలనీలు నీట మునిగాయి. బైపాస్ కాలనీలోని గణేష్నగర్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరి ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు. రహదారులు పూర్తిగా మునిగిపోయాయి. కూటమి నేతలు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పర్యటించి బాధితులతో మాట్లాడారు. ఎస్సీ హాస్టల్ నీటమునిగింది. రెవెన్యూ అధికారులు విద్యార్థులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. పాలకొండ ప్రధాన రహదారిపై భారీ వృక్షం కూలింది. నాగావళి నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరిగింది. పాలకొండ మండలంలో వరి పొలాలు నీటమునిగాయి. బలిజపేట మండలం పెదపిండి గ్రామంలో మురుగునీరు ఇళ్లలోకి చేరి స్థానికులు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. వీరఘట్టం మండలంలో ఈదురుగాలులకు స్తంభాలు నేలకొరిగి విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
నేలకొరిగిన భారీ వృక్షాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస, పొందూరు, బూర్జ, సరుబుజ్జిలి మండలాల్లో వాగులు పొంగాయి. పలు చోట్ల భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. ఈసర్లపేట వద్ద భారీ వృక్షం నేలకొరిగింది. సుమారు 350 ఎకరాల్లో పంటపొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. పాతపట్నం నియోజకవర్గంలో పలుచోట్ల రహదారులపై పెద్దఎత్తున వాన నీరు నిలిచి వాహనదారులు ఇబ్బంది పడ్డారు. కొత్తూరు మండలం వాసప వద్ద రహదారిపై భారీ వృక్షం కూలింది. టెక్కలిలో వంశధార ఎడమ ప్రధాన కాలువ పొంగి గట్టుపై నుంచి పొలాల మీదుగా ప్రవహిస్తోంది. టెక్కలి-మెళియాపుట్టి మార్గంలోని ముంపు ప్రాంతాల్లో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పర్యటించారు. కాలువ గట్లకు గండ్లు పడకుండా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. టెక్కలి తహసిల్దార్ కార్యాలయ ఆవరణం వాననీటితో చెరువులా మారింది. సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలోకి నీరు చేరి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి.
వంద ఎకరాల్లో నేలకొరిగిన అరటి చెట్లు : బూర్జ మండలం లక్కుపురం జల దిగ్బంధమైంది. ఇచ్ఛాపురం నియోజకవర్గంలో బహుదా నదితో పాటు గెడ్డలు, వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈనెసుపేటలో వరదతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. పరిసరాల్లోని పంటలు నీటమునిగాయి. ఎమ్మెల్యే బెందాళం అశోక్ ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్లి.. ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు. ఈదురుగాలులతో నరసన్నపేట, పోరాకి మండలాల్లోని పలు గ్రామాల్లో వంద ఎకరాల్లో అరటి చెట్లు నేలకొరిగాయి. నరసన్నపేట సబ్డివిజన్ పరిధిలో 50 విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. జాతీయ రహదారిపై నీరు నిలిచి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. లావేరు మండలంలో పెద్ద గెడ్డ ఉద్ధృతికి 50 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచాయి. గెడ్డలో ఎవరూ దిగకుండా రక్షణ కవచాలు ఏర్పాటు చేశారు.
విజయనగరం జిల్లాలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు - ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు
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