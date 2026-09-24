ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు - లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం వేలంక, వీరవరం గ్రామాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు పంట పొలాలు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని నివాసాలు నీటమునిగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 7:53 PM IST
Heavy Rains In Kakinada : బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం వేలంక, వీరవరం తదితర గ్రామాల్లో భారీ వర్షాలకు పంట పొలాలు, లోతట్టు నివాసాలు నీట మునిగాయి. భారీ వర్షాలు కురవడంతో జగ్గంపేటలో జనజీవనం స్తంభించి, రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కాకినాడ నగరంలో అధికారులు ఐదు పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.
వానను సైతం లెక్కచేయకుండా : జోరువానను సైతం లెక్కచేయకుండా ఎమ్మార్వో, ఎంపీడీవో అధికారులతో కలిసి ఎమ్మెల్యో జ్యోతుల నెహ్రూ మోకాళ్ల లోతు వరద నీటిలోకి దిగి పరిస్థితిని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. నీటమునిగిన వరి పొలాలను, వరద నీటిలో చిక్కుకున్న ఇళ్లను స్వయంగా పరిశీలించి బాధితులతో మాట్లాడారు. వరద ప్రభావిత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతుల నెహ్రూ సూచించారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉందని పంట నష్టపోయిన రైతులను, ఇళ్లు ముంపునకు గురైన బాధితులను ప్రభుత్వం తరఫున ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు. సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం : గత రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో జగ్గంపేటలో జనజీవనం స్తంభించింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. జగ్గంపేట మండలం సీతానగరం గ్రామంలో పలు ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వర్షపు నీరు ఇళ్ల చుట్టూ చేరడంతో బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఉద్యోగస్తులు, కూలీలు సైతం వర్షం కారణంగా ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. మరోవైపు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు నీటి తొలగింపు కోసం అధికారుల చర్యల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రధాన కూడళ్లలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. శ్రీనగర్, కలెక్టరేట్, సామర్లకోట ప్రాంతాల్లో భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. దీంతో కొంతసేపు రాకపోకలు స్తంభించాయి. అధికారులు చెట్లను పక్కకి తొలగించారు. వర్షాల నేపథ్యంలో జిల్లా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.
ఐదు ప్రాంతాల్లో పునరావాస కేంద్రాలు : లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు కాకినాడ నగరంలో ఐదు ప్రాంతాల్లో పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. పూలెపాకలు, కృష్ణానగర్, పద్మనాభనగర్, మహాలక్ష్మినగర్, సాంబమూర్తినగర్లో పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నగరపాలక సంస్థ అధికారులు పర్యటించి పరిస్థితిని వర్ష పరిస్థితులను అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
పొంగి ప్రవహిస్తున్న కాలువలు : పోలవరం నియోజకవర్గంలోని పోలవరం, బుట్టాయిగూడెం, జీలుగుమిల్లి వేలేరుపాడు, కుక్కునూరు మండలాలతో పాటు చింతలపూడి నియోజకవర్గంలోని జంగారెడ్డిగూడెంలో రెండ్రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో చెరువులు, కాలువల్లోకి నీరు చేరుతోంది. బుట్టాయిగూడెం మండలంలోని జల్లేరు జలాశయం పోగొండ ప్రాజెక్టు, జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలోని ఎర్రకాలవ జలాశయంలోకి నీటి ప్రవాహం మొదలైంది. కన్నాపురం వద్ద తూర్పు, పడమర కాలువలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.
నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : వేలేరుపాడు మండలంలోని చాగరపల్లి, భూదేవిపేట మధ్య మేళ్లవాగు ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. బుట్టాయగూడెం మండలం వేపులపాడు నుంచి రామచంద్రపురం గ్రామానికి వెళ్లే రహదారి పూర్తిగా కొట్టుకుపోవటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జంగారెడ్డిగూడెం మండలం పాలెం వద్ద జల్లేరు వాగు ప్రవాహం మరింత పెరిగితే రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పొంగిన వాగులు సమీప పొలాల్లోకి వచ్చి చేరడంతో స్థానికులు పొలాల్లో చేపలు పడుతున్నారు.
రాత్రి నుంచి విరామం లేకుండా : భీమవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో వాన కురుస్తోంది. కొన్ని చోట్ల రాత్రి నుంచి విరామం లేకుండా వర్షం కురవటంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి.వీధుల్లోకి వర్షపునీరు చేరటంతో బయటకు రాలేకపోతున్నామని స్థానికులు చెబుతున్నారు. వన్టౌన్లోని ముంపు సమస్య ఏర్పడి ఇబ్బందిపడుతున్నామని మహిళలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గునుపూడి, బ్యాంకు కాలనీ, హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ, నరసయ్య అగ్రహారం ప్రాంతాల్లో కొన్ని నివాసాల్లోని వాననీరు చేరింది. పాత, కొత్త బస్టాండ్, రైతుబజార్ ప్రాంతాల్లో ముంపు పెరిగింది.
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