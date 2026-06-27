నేడు హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం - సాయంత్రం 6 తర్వాత బయటకు రాకండి!
ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన - ఇవాళ ఉమ్మడి ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు - ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ
Heavy Rains in Telangana State (ETV Bharat)
Published : June 27, 2026 at 11:28 AM IST
Heavy Rains in Telangana State : రాష్ట్రంలో రాగల 7 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉందని పేర్కొంది. ఇవాళ ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆ జిల్లాలకు ఐఎండీ ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఇవాళ హైదరాబాద్కు భారీ వర్ష సూచన ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత నగరంలో వర్ష తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందని, రాత్రి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.