అకాల వర్షాలు, అటవీ అనుమతుల జాప్యం- డోలీ రహిత ఏజెన్సీ లక్ష్యానికి అవరోధాలు

కొన్ని ప్రాంతాల్లో కంకర దొరక్క సాగని నిర్మాణం- వర్షాలకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొట్టుకుపోయిన రోడ్లు-అల్లూరి, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో పనులు- సరైన రోడ్లు లేక అత్యవసర సమయాల్లో ఇబ్బందులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:57 AM IST

Road Damage in Agency Areas: డోలీ రహిత ఏజెన్సీ లక్ష్యం దిశగా దూసుకెళ్లాల్సిన రోడ్డు పనులు అవరోధాల గుండంలో చిక్కుకున్నాయి. అకాల వర్షాలు, అటవీ అనుమతుల జాప్యం, మెటల్‌ కొరత కారణంగా పనులు నిలిచిపోయాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలకు వేసిన రోడ్డు కొట్టుకుపోయాయి. ఏజెన్సీ గ్రామాలను డోలీ రహితంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ఉద్దేశించిన రహదారుల పనులకు అకాలవర్షాలు, అటవీశాఖ అనుమతుల్లో జాప్యం, కంకర కొరత వంటివి అవరోధంగా మారాయి. ఇప్పటికే పనులు పూర్తిచేయాల్సి ఉన్నా అనేకచోట్ల ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.

కొండ ప్రాంతాల నుంచి మైదాన ప్రాంతాలకు: అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో సరైన రహదారి సౌకర్యం లేక అత్యవసర సమయాల్లో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గర్భిణులు, వృద్ధులను డోలీలపై కిలోమీటర్ల దూరంలోని మైదాన ప్రాంతాలకు మోసుకొచ్చి ఆసుపత్రుల్లో చేర్పిస్తున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రభుత్వం పంచాయతీరాజ్‌ గ్రామీణ రహదారులు, గిరిజన ఉప ప్రణాళికలో భాగంగా 2 జిల్లాల్లో రూ. 50 కోట్లతో 9 రహదారుల పనులకు గతేడాది అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాల నుంచి మైదాన ప్రాంతాలకు చేరుకునేలా రోడ్లు డిజైన్‌ చేశారు.

అటవీశాఖ అభ్యంతరం: గత కొద్దిరోజులుగా ఏజెన్సీలో కురుస్తున్న వర్షాలతో వేసిన రోడ్లు సైతం కొట్టుకుపోతున్నాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలంలో బాగుజోలు నుంచి సిరివర వరకు 9 కిలో మీటర్ల రోడ్డు పనిలో 6.6 కిలోమీటర్ల మేర పనులు చేపట్టారు. ఇందులో 1,200 మీటర్ల రోడ్డు వర్షాలకు కొట్టుకుపోయింది. పాచిపెంట మండలంలో రిట్లపాడు నుంచి గొట్టూరుకు 4 కోట్లతో 4 కిలోమీటర్ల రోడ్డుకు టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయినా అటవీశాఖ అనుమతుల్లో జాప్యంతో పనులు మొదలుకాలేదు. పార్వతీపురం మన్యంలో పాములగీసాడ నుంచి మంత్రజోలు వరకు రూ.3.6 కోట్లతో 3.6 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు నిర్మాణ పనులు కూడా అటవీశాఖ అభ్యంతరంతో ఆగిపోయాయి.

అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో అనుమతుల్లేని క్వారీలను అధికారులు మూసేశారు. రోడ్లు పనులకు అవసరమైన కంకర కొరత ఏర్పడింది. మైదాన ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించాలంటే ఖర్చు ఎక్కువవుతుంది. పనుల్లో పురోగతి లోపించడంతో రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ విజయకుమారి క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి సమస్యలు పరిష్కరించాలని కలెక్టర్లు, జాయింట్‌ కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.

