ఉత్తర తెలంగాణలో కుండపోత వానలు - ఏకధాటి వర్షాలతో స్తంభించిన జనజీవనం
ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో కుంభవృష్టి వర్షాలు - ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వానలతో స్తంభించిన జనజీవనం - ఆదిలాబాద్ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 16 గ్రామాలకు తెగిన సంబంధాలు - కలెక్టర్తో కలిసి మంత్రి వివేక్ పర్యటన
Published : July 31, 2026 at 10:02 AM IST
Rain Alerts in north Telangana : వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తర తెలంగాణలో కుండపోత వానలు కురుస్తున్నాయి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలకు వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. వర్షాభావంతో నిన్నమొన్నటి వరకు వెలవెలబోయిన చెరువులు, చిన్న, మధ్య తరహా ప్రాజెక్టులు నేడు జల సిరులతో తొణికిసలాడుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల రోడ్లపైకి వరద ప్రవాహం పోటెత్తుతోంది. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
విరిగిపడిన వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు : జడివానతో ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు తడిసిముద్దవుతున్నాయి. ఎల్నినో పడగతో ఎండిపోయిన జల వనరుల్లోకి వర్షం నీరు చేరుతోంది. వట్టిపోయిన వాగులు ఉరకలెత్తుతున్నాయి. ప్రవాహం పెరిగి చెరువులు, ప్రాజెక్టుల్లో నీటి మట్టం వేగంగా పెరుగుతోంది. ఉత్తర తెలంగాణ మినహాయించి మిగతా చాలా జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం వెంటాడుతోంది. నిర్మల్ జిల్లా ముథోల్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఏకధాటిగా పడుతున్న వర్షాలకు జనజీవనం స్తంభించింది. భైంసా మండలం మహాగం గుండెగాం గ్రామాల మధ్య భారీ వృక్షం నేలకొరగగా, రాకపోకలకు ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. కుబీర్ మండలం పార్డి(బి) గ్రామాలకు వెళ్లే మార్గంలో విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి.
వాగుల ఉద్ధృతితో స్తంభించిన రాకపోకలు : ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఏజెన్సీ మండలాలు ఉట్నూర్, నార్నూర్, ఇంద్రవెల్లి మండలాల్లో వాగులు, వంకలు ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తున్నాయి. వంకతుమ్మ, నర్సాపూర్, శాంతాపూర్, మత్తడి గూడ సహా 16 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆయా గ్రామాలకు సమీపాన ఉన్న వాగుల్లో ప్రవాహ ఉద్ధృతి వల్ల బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. నిర్మల్ జిల్లా కుంటాల మండలం కల్లూరు వాగు వరద నీటితో ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. కొత్త వెంకూర్, పాత వెంకూర్ గ్రామాల మధ్యన ఉన్న లోలెవల్ వంతెన పైనుంచి నీరు ప్రవహిస్తోంది. లింబ(బి), ఓలా గ్రామాల మధ్య వాగు ఉద్ధృతి వల్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
జాలువారుతున్న జలపాతాలు : నిర్మల్ జిల్లా కుబీర్ మండలంలోని బ్రహ్మేశ్వర జలపాతం వర్షం నీటి రాకతో కొత్త అందాలు సంతరించుకుంది. పచ్చని చెట్ల మధ్య జాలువారుతున్న ప్రవాహాన్ని చూసి స్థానికులు మురిసిపోతున్నారు. నిన్నటివరకు ఎండిపోయి కళావిహీనంగా ఉన్న ప్రాంతమంతా జల సవ్వడులతో సందడి చేస్తోంది. ప్రవాహ ఉద్ధృతి వల్ల జలపాతం చూసేందుకు వచ్చే పర్యాటకులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పరివాహక ప్రాంతంలో పడుతున్న వర్షాలతో మధ్య తరహా గడ్డెన్నవాగు ప్రాజెక్టుకు ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతోంది. ఎగువన మహారాష్ట్రతోపాటు స్థానికంగా కురుస్తున్న వానలకు ప్రాజెక్టులోకి వరద చేరుతోంది. పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టానికి ప్రాజెక్టు చేరుతున్న దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.
కలెక్టర్తో కలిసి మంత్రి వివేక్ పర్యటన : భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి సూచించారు. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి, క్యాతననపల్లి, చెన్నూర్ పట్టణాల్లో వర్షంలోనే కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్తో కలిసి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి పర్యటించారు. వరుణుడి ప్రతాపంతో జరిగిన నష్టాన్ని సంబంధిత అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కూలిపోయిన ఇళ్లను పరిశీలించిన మంత్రి వివేక్ బాధిత కుటుంబాలతో మాట్లాడి పరామర్శించారు. ప్రభుత్వపరంగా అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు.
చెరువుకు గండి కొట్టించిన అధికారులు : జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి మండలంలో నాగారం, ఆక్సాయిపల్లె మధ్య వరద ఉద్ధృతితో రోడ్డు ధ్వంసమై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నేరెళ్ల మీదుగా గోవిందుపల్లె వెళ్లే మార్గం వద్ద గండి పడటంతో రహదారి తెగిపోయింది. బుగ్గారం పెద్ద చెరువులోకి వస్తున్న వరదను ఎప్పటికపుడు సమీక్షిస్తున్న అధికారులు కట్ట తెగే అవకాశం ఉందనే అంచనాతో గండి కొట్టి నీటిని కిందికు వదిలారు. ధర్మపురి మండలం దోనూరు, తీగలధర్మారంలో పలు ఇండ్లు కూలాయి.
వరద బాధితులకు పునరావాసం : జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పురపాలికలో ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షాల దృష్ట్యా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో అధికారులు, మున్సిపల్ పాలకవర్గ సభ్యులు పర్యటించి సమస్యలను గుర్తించారు. ఇళ్లు, ఖాళీ స్థలాల్లో నిలిచిన వరద నీటిని మోటార్ల సహాయంతో తోడేశారు. శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాలను గుర్తించి యంత్రాల సాయంతో తొలగించారు. వరద బాధితుల పునరావాసం కోసం పాత పురపాలక భవనంలో ఏర్పాట్లు చేశామని మున్సిపాల్టీ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
చెరువుల్లో చేపల వేటతో సందడి : మెట్పల్లి పెద్ద చెరువుకు వరద పోటెత్తింది. మత్తడి పోయడంతో చేపల కోసం పట్టణ ప్రజలు ఎగబడ్డారు. ప్రవాహ ఉద్ధృతికి వలలు వేస్తూ మత్స్యాల కోసం వేట సాగించారు. వివిధ రకాల జల పుష్పాలను పట్టుకుని మురిసిపోయారు. ఎక్కువ చేపలు పట్టిన వారు మార్కెట్లో అమ్ముకుని సొమ్ము చేసుకున్నారు. యువత మొదలు మధ్య వవయసు వారు సైతం ఉత్సాహంగా పోటీపడుతూ చేపలు పట్టేందుకు రావడంతో చెరువుగట్టు సందడిగా మారింది.
ఉరకలెత్తుతున్న వాగులు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో విస్తారంగా కురుస్తున్న వర్షాలు లోటు వర్షపాతం నుంచి గట్టెక్కించాయి. ఆర్మూర్, కమ్మర్పల్లి, మెండోరా, డొంకేశ్వర్ మండలాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. మోర్తాడ్ మండలంలో పెద్దవాగు ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తోంది. సిరికొండ మండలంలోని కప్పలవాగు, మధ్యవాగు ప్రవాహ ఉద్ధృతితో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పిట్లం మండలం కంబాపూర్ వద్ద కాకివాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. ఇదే మండలంలోని కారేగావ్ సమీపంలోని పిల్లివాగు జలకళతో తొణికిసలాడుతోంది. మధ్య తరహా జలాశయాలైన పోచారం, కౌలాస్నాలా ప్రాజెక్టులు నిండకుండల్లా మారుతున్నాయి. నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు మూడు వేలకుపైగా ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. 17 టీఎంసీల సామర్థ్యం గల ఈ ప్రాజెక్టులో నీటి నిల్వ 8 టీఎంసీలకు చేరుకుంది.
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