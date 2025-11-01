వరి పొలాల్లో ఇసుక మేటలు - ఆరబోసిన ధాన్యం నీటి పాలు : భారీ వర్షాలకు కరీంనగర్ అతలాకుతలం
భారీ వర్షాలకు నీట మునిగిన కరీంనగర్ జిల్లాలోని పంట పొలాలు - 35 ఏళ్లలో ఎప్పుడూ ఇంత నష్టం జరగలేదంటున్న రైతులు - వరి కోసి ఆరబోసిన ధాన్యం నీటి పాలైందని ఆవేదన
Published : November 1, 2025 at 7:25 AM IST
Cyclone Impact Damaged Crops in Karimnagar : మొంథా ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా అతలాకుతలమైంది. అకాల వర్షం అన్నదాతలకు అపార నష్టాన్ని మిగిల్చింది. వరి పొలాల్లో ఇసుక మేటలు వేయగా, ఆరబోసిన ధాన్యం నీటి పాలైందని అన్నదాతలు వాపోయారు. సైదాపూర్ మండలంలో పంట పొలాల్లో ఇసుక మేటలు వేసి, వరి కోసే పరిస్థితి లేదని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన ధాన్యం నీటి పాలవటంతో ప్రభుత్వ సాయం కోసం దీనంగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
20 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు : కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 15 మండల్లాలోని 183 గ్రామాల్లో 34,127 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది. 30,565 ఎకరాల్లో వరి 3,512 ఎకరాల్లో పత్తి దెబ్బతిన్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ప్రాథమిక నివేదిక తయారు చేశారు. బుధవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి హుస్నాబాద్, హుజూరాబాద్ పరిధిలోని పలు మండల్లాలో భారీ నష్టం వాటిల్లింది. హుజూరాబాద్, చిగురుమామిడి, సైదాపూర్, శంకరపట్నం మండలాల్లో 20 సెంటీమీటర్లపైనే వర్షపాతం నమోదైంది. రాత్రి పూట కురిసిన భారీ వర్షంతో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం తడిచింది. పొలాలు పూర్తిగా చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.
గతంలో ఎప్పుడూ ఈ పరిస్థితి రాలేదు : వర్షం కురిసిన మరుసటి రోజు ఉదయం పొలాలకు వెళ్లి చూసిన రైతుల గుండె చెరువైంది. రూ.లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి పండిస్తే ఏం మిగలలేదని వాపోతున్నారు. అప్పుతెచ్చి మరీ పెట్టుబడులు పెడితే ఆశలు అడి ఆశలయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో ఎప్పుడూ ఈ స్థాయిలో పంట నష్టం జరగలేదని అన్నదాతలు తెలిపారు. పంట పొలాల్లోని వరి నేలకొరిగి రైతులను కోలుకోకుండా చేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చేతికొచ్చిన పంట వర్షార్పణం : కోతకు వచ్చిన పంట తడిచిపోయి తీవ్రంగా నష్టపోయామని అన్నదాతలు తెలిపారు. కోతకోసి ఆరపోసిన వడ్లు వర్షానికి కొట్టుకుని పోయి నోటికాడికి వచ్చిన ముద్ద నీళ్ల పాలైందని విలపిస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల పంట మొలకెత్తిందన్నారు. కౌలు రైతుల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా ఉంది. ముందుగానే కౌలు చెల్లించి సాగు చేసిన వారు ఆర్థికంగా నష్టపోయారు. చేతికొచ్చిన పంట వర్షార్పణం కావడంతో ప్రభుత్వ సాయం కోసం కౌలు రైతులు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. రైతే రాజు అంటున్న ప్రభుత్వం, పరిహారం అందిస్తే తప్ప తమకు మరో పంట వేయడానికి మార్గం లేదని చెబుతున్నారు.
ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకుంటుందని పొన్నం భరోసా : కరీంనగర్లో లోయర్ మానేరు గేట్లు ఎత్తటంతో 20 వేల బాతు పిల్లలకు గాను 16 వేలు మృత్యువాత పడ్డాయి. సుమారు 20 లక్షల మేర నష్టం వాటిల్లిందని, తమ జీవనాధారం పోయిందని పెంపకందారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మొంథా తుపాను కారణంగా సిద్దిపేటలో నీట మునిగిన పంట పొలాలను మంత్రి పొన్నం పరిశీలించారు. రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని వారికి భరోసా ఇచ్చారు. హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం పూర్తిగా జలమయమైందని, ఆ ప్రాంతాల్లో వేల ఎకరాల్లో వరి పంట కొట్టుకుపోయిందన్నారు. హుస్నాబాద్లో పర్యటించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిని కోరినట్లు తెలిపారు. అలాగే ఈ తుపాను కారణంగా నష్టపోయిన రైతులకు కేంద్రం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
