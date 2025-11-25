మలక్కా జలసంధి ప్రాంతంలో వాయుగుండం - 29 నుంచి రాష్ట్రంలో వర్షాలు
నెమ్మదిగా కదులుతూ మరో 48 గంటల్లో మరింత బలపడే అవకాశముంది - మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరిక
Published : November 25, 2025 at 9:02 AM IST|
Updated : November 25, 2025 at 3:10 PM IST
Two Low Pressure Brewing in Bay of Bengal: మలక్కా జలసంధి ప్రాంతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా బలపడింది. నెమ్మదిగా కదులుతూ మరో 48 గంటల్లో మరింత బలపడే అవకాశముంది. ఎల్లుండి నుంచి మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరించింది. వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు తిరిగి రావాలని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ సూచించింది. ఈనెల 29 నుంచి డిసెంబర్ 2 వరకు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ సూచించింది. రైతులు అప్రమత్తమై వ్యవసాయ పనుల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో నెలకొంటున్న పరిస్థితులు వాతావరణ నిపుణులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఒక అల్పపీడనం కొనసాగుతుండగానే మరొకటి ఏర్పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ రెండు అల్పపీడనాలు కూడా మనుగడ కోసం పోటీ పడనున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో రెండూ కలిసిపోయే అవకాశముంది. మలక్కా జలసంధి సమీపంలో ప్రస్తుతం తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా బలపడింది. ఇది గురువారంలోగా తుపానుగా బలపడుతుందని భారత వాతావరణ విభాగం అంచనా వేస్తోంది.
ఇది తుపానుగా బలపడేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తదుపరి కదలికలపై మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. గత గణాంకాల ప్రకారం నవంబరులో ఏర్పడే తుపాన్లు చాలా వరకు పశ్చిమబెంగాల్, బంగ్లాదేశ్ వైపు వెళుతుంటాయి. కొన్ని మాత్రం ఏపీ, తమిళనాడు తీరాలను తాకాయి. సాధారణంగా అల్పపీడనం ఏర్పడిన తర్వాత దాని గమనంపై దాదాపు స్పష్టత వస్తుంది. ఇప్పటివరకు దీనిపై సరైన స్పష్టత లేదని, తుపానుగా బలపడిన తర్వాతే దీని దిశ, గమనం, తీరాన్ని తాకే కేంద్రంపై అంచనాకు రాగలమని నిపుణులు తెలిపారు.
29 తర్వాత భారీ వర్షాలు: ప్రస్తుతం కొమొరిన్ ప్రాంతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో మంగళవారం నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొమొరిన్, శ్రీలంక పరిసరాల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని ఐఎండీ తెలిపింది. తర్వాత ఇది మరింత బలపడుతుందని అంచనా వేస్తోంది. వీటి ప్రభావంతో మంగళ, బుధవారాల్లో కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురవొచ్చని ఐఎండీ తెలిపింది. 29న రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, 30న బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తోంది. సముద్రం అలజడిగా మారనున్న నేపథ్యంలో గురు, శుక్రవారాల్లో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని సూచించింది. ఇప్పటికే వెళ్లిన మత్స్యకారులు గురువారంలోగా ఒడ్డుకు చేరుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
తుపానుగా పరిణామం చెందే అవకాశం: దీనికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకూ ఉందని వెల్లడించారు. దీని ప్రభావంతో రానున్న 24 గంటల్లో ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశలోనే పయనించి దక్షిణ అండమాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వాయుగుండంగా కేంద్రీకృతం అయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు తెలిపారు. తదుపరి రెండు రోజుల్లో ఇది మరింత పశ్చిమ వాయవ్య దిశలో పయనించి దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా పరిణామం చెందే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
దీనితో పాటుగా కామెరూన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖాధికారి జగన్నాథ్కుమార్ తెలియజేశారు. ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం 5.8 ఎత్తు వరకూ వ్యాపించి ఉందని ఆయన వివరించారు. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో కామెరూన్ను ఆనుకుని ఉన్న నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక తీరం వెంబడి అల్పపీడనంగా పరిణామం చెందే అవకాశం ఉందన్నారు. అంతేకాకుండా తదుపరి ఇది మరింత సుస్పష్టంగా మారే అవకాశాలు సైతం ఉన్నాయనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా బలపడింది. దాని ప్రభావం కారణంగా ఈ నెల 30 నాటికి బలహీనడపతుందని పలు వాతావరణ నమూనాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. కొమొరిన్ ప్రాంతంలో ఏర్పడనున్న అల్పపీడనం తర్వాత బలపడుతుందని, డిసెంబరు 1 నాటికి తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తా మధ్యలో తీరం దాటుతుందని సూచిస్తున్నాయి.
