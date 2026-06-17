దక్షిణ కోస్తాంధ్ర వరకు విస్తరించిన ద్రోణి - నేడు పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు!
రాష్ట్రంలో అధికంగా ప్రవేశిస్తున్న తేమగాలులు - ద్రోణి ప్రభావంతో వేగంగా మారుతున్న వాతావరణ మార్పులు - వర్షాల పట్ల రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించిన రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 8:05 AM IST
Rains in Andhra Pradesh: తూర్పు విదర్భ, తెలంగాణ మీదుగా దక్షిణ కోస్తాంధ్ర వరకు విస్తరించిన ద్రోణి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో నేడు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరుతో పాటు తిరుపతి జిల్లాల్లో ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశముందని తెలిపారు.
ద్రోణి ప్రభావంతో వాతావరణ మార్పులు : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంపై ప్రభావం చూపుతున్న ద్రోణి కారణంగా తేమగాలులు అధికంగా ప్రవేశిస్తున్నాయి. దీంతో కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో మేఘావృత వాతావరణం నెలకొంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆకస్మికంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు.
రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : వర్షాలు, పిడుగుల నేపథ్యంలో రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, పశువుల కాపరులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. పిడుగులు పడే సమయంలో పొలాల్లో ఉండకుండా సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని, చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందకూడదని హెచ్చరించారు. పశువులను కూడా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉంచకుండా వాటికి రక్షణ కల్పించాలని సూచించారు.
ప్రజలకు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచనలు : వర్షం కురిసే సమయంలో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, భారీ హోర్డింగ్స్ సమీపంలో ఉండవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి కనిపిస్తే వాటికి దూరంగా ఉండి వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించాలని సూచించారు. ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే సమయంలో అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలని, వాతావరణ హెచ్చరికలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో వర్షాల పరిస్థితిపై నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
భారీ వర్షాలకు మూగజీవాలు మృతి : రెండు రోజుల క్రితం కురిసిన వర్షాలకు రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాలు జలమయమైయ్యాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మూగజీవాలు సైతం ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా హుకుంపేట మండలం జర్రగొండలో పిడుగుపాటుకు 35 మూగజీవాలు మృత్యువాతపడ్డాయి. ఏడుగురు రైతులకు చెందిన 9 ఎద్దులు, 2 ఆవులు, 24 మేకలు కొండపై మేత మేస్తుండగా పిడుగు ప్రభావానికి ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. జీవనాధారమైన పశువులు మృతి చెందడంతో రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
శ్రీకాకుళంలో జలమయమైన వీధులు : శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేట నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షం కారణంగా రహదారులు, వీధులు నీటమునిగాయి. పలు ప్రాంతాల్లో మోకాళ్ల లోతు వరకు నీరు చేరడంతో రాకపోకలు స్తంభించాయి. మురుగు కాలువల నీరు రోడ్లపైకి రావడంతో ప్రజలు దుర్వాసన, ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వీరఘట్ట మండలం చేబియాలవలస సమీపంలో ఉపాధి హామీ పనుల్లో పాల్గొంటున్న ఏడుగురు మహిళలు పిడుగుపాటుకు గురై అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. వారిని స్థానికులు వెంటనే పాలకొండ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించగా వైద్యులు చికిత్స అందించారు.
అనంత, కర్నూలు జిల్లాల్లో వర్ష ప్రభావం : అనంతపురంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. పలు కాలనీల్లోకి వరదనీరు చేరగా, కొంతసేపు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మండలం వగరూరు వద్ద ఉన్న జలాశయం నిండిపోగా, ఒకచోట గండి పడటంతో నీరు వృథాగా ప్రవహించడం స్థానికులను ఆందోళనకు గురిచేసింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించిన నైరుతి రుతుపవనాలు - రేపు పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు
మన్యం జిల్లాలో పిడుగుల కలకలం - ఏడుగురు మహిళలకు అస్వస్థత, ఇద్దరు మృతి