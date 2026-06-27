ద్రోణి ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు - చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు
తెల్లవారుజాము నుంచి కురుస్తున్న వర్షం - ద్రోణి ప్రభావంతో వేగంగా మారుతున్న వాతావరణ మార్పులు - వర్షాల పట్ల రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 1:40 PM IST
Rains In Several Districts Of Andhra Pradesh : రాష్ట్ర తీరప్రాంతం నుంచి మహారాష్ట్ర వరకు ద్రోణి విస్తరించిన వేళ పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంపై ప్రభావం చూపుతున్న ద్రోణి కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అనేక చోట్ల వాననీటితో రహదారులు జలమయం అవుతున్నాయి. మరోవైపు వర్షం రాకతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాజమహేంద్రవరంలో ఏకధాటిగా వాన : ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అనేక చోట్ల తెల్లవారుజాము నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. రాజమహేంద్రవరంలో ఏకధాటిగా వాన కురవడంతో ప్రధాన రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. నగరంలో డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. గండేపల్లి, తొండంగి, తాళ్లరేవులోనూ వర్షం పడుతోంది. వరుణుడు కరుణించడంతో పంటల సాగుకు రైతులు సమాయత్తమవుతున్నారు.
పామర్రులో వర్షం బీభత్సం : కృష్ణా జిల్లా పామర్రులో భారీ వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. అర్ధరాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వాన కురుస్తోంది. వర్షం ప్రభావానికి ప్రధాన రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి. తహసీల్దార్ కార్యాలయం గదుల్లోకి వర్షపు నీరు చేరింది. పలు ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షానికి వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లాయి. వంతెనలు, రహదారులపై నుంచి నీరు ప్రవహించడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. రోడ్లపై నీరు చేరడంతో ప్రజల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
తెల్లవారుజాము నుంచి కురుస్తున్న వర్షం : మచిలీపట్నంలో తెల్లవారుజాము నుంచి కురుస్తున్న వర్షంతో పల్లపు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వర్షానికి పూర్తిగా ప్రధాన రోడ్లు నీట మునిగాయి. మోకాలు లోతు వర్షపు నీటిలోనే ప్రజలు ప్రయాణాలు సాగించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ జలదిగ్బంధమైంది. కోనేరుసెంటర్ చెరువును తలపిస్తోంది. వర్షపునీరు తొలగించే ప్రయత్నాల్లో మున్సిపల్ సిబ్బంది నిమగ్నమయ్యారు.
ఉత్తరాంధ్ర, కాకినాడ, కోనసీమ, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై కొన్ని ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి. విశాఖ నగరం, జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షంతో పాటు ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి.
అధికారుల హెచ్చరిక : వర్షం కురిసే సమయంలో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, భారీ హోర్డింగ్స్ సమీపంలో ఉండవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి కనిపిస్తే వాటికి దూరంగా ఉండి వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించాలని సూచించారు. ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే సమయంలో అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలని, వాతావరణ హెచ్చరికలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో వర్షాల పరిస్థితిపై నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
అంతేకాకుండా వర్షాలు, పిడుగుల నేపథ్యంలో రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, పశువుల కాపరులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. పిడుగులు పడే సమయంలో పొలాల్లో ఉండకుండా సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని, చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందకూడదని హెచ్చరించారు. పశువులను కూడా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉంచకుండా వాటికి రక్షణ కల్పించాలని సూచించారు.
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