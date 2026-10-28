అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం : మన్యంలో వరదల బీభత్సం
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో మన్యం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అరకులోయ ఘాట్ రోడ్లలో వరద ప్రవాహం ఉధృతంగా ఉండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 3:41 PM IST
Cyclone Arnab Manyam floods : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో మన్యం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అరకులోయ ఘాట్ రోడ్లలో వరద ప్రవాహం ఉధృతంగా ఉండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పర్యాటక ప్రాంతాలు మూతపడ్డాయి. మరోవైపు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో వేగావతి నది పొంగిపొర్లడంతో సాలూరు పట్టణంలోని పలు కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. ఆర్టీసీ సర్వీసులు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
రహదారులపై వరద ప్రవాహం : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులోయ నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షాలకు రహదారులు కాల్వలను తలపిస్తున్నాయి. అరకులోయ - విశాఖ ఘాట్ రోడ్డులో మోకాళ్ల లోతున వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తోంది. చాపరాయి జలపాతం వద్ద ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షానికి రక్షణ గోడ నేలకూలింది. చాపరాయి జలపాతం, గిరిజన మ్యూజియం, పద్మాపురం ఉద్యానవనం, వుడెన్ బ్రిడ్జ్ తదితర పర్యాటక ప్రాంతాలు మూతపడ్డాయి. అరకులోయ రహదారులు నిర్మానుష్యంగా మారాయి.
ఘాట్ రోడ్లలో వాహనాల నిషేధం : ఘాట్ రోడ్లలో ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్టీసీ బస్సు సర్వీసులు, ప్రైవేటు వాహనాల రాకపోకలను పోలీసులు నిషేధించారు. అరకులోయ - విశాఖ ఘాట్ రోడ్డులో గాలికొండ వద్ద కొండపై నుంచి వర్షపు ప్రవాహం చాలా ఎత్తుగా ప్రవహిస్తుండటంతో వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. రహదారి మీదనే ప్రమాదకరంగా నీటి ప్రవాహం ఉండటంతో పోలీసులు అక్కడే గస్తీ ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను నిలుపుదల చేస్తున్నారు. సుంకరమెట్ట చెక్ గేట్ వద్ద వాహనాలు బారులు తీరాయి.
హుకుంపేటలో వంతెనపై వరద : అల్లూరి జిల్లాలో వర్షం తెరిపి లేకుండా కురుస్తోంది. హుకుంపేట ఆసుపత్రిలో భారీ వృక్షం కూలినా ఎవరికీ ప్రమాదం జరగలేదు. రెవెన్యూ, పోలీసు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది వచ్చి చెట్టును తొలగించారు. హుకుంపేట నుంచి చీడిపుట్టు వెళ్లే వంతెనపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో 10 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పోలీసులు రక్షణ బోర్డు వేసి కంచె ఏర్పాటు చేసి, ఎవరూ ఈ మార్గంలో వెళ్లకూడదని హెచ్చరించారు.
ఉప్పొంగిన వేగావతి నది : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు పట్టణంలో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో కొండ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు వేగావతి నది పొంగిపొర్లుతోంది. దీంతో సాలూరులోని రామ కాలనీ, శ్రీనివాస్ కాలనీ, లెప్రసీ కాలనీతో పాటు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ లోకి వరదనీరు చేరింది.
ఆర్టీసీ బస్సుల నిలిపివేత : వరద పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈరోజు ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆర్టీసీ బస్సులను కాంప్లెక్స్ నుంచి బయటకు తీయవద్దని కలెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తదుపరి ఆదేశాల మేరకు బస్సులను నడుపుతామని ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రకటించారు. ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ బస్సులు కాంప్లెక్స్ నుంచి బయలుదేరుతున్నాయి.
బాధితులకు మంత్రి సంధ్యారాణి భరోసా : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు పట్టణంలోని భాష్యం స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర మంత్రి సంధ్యారాణి సందర్శించారు. తుపాను, భారీ వర్షాల కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. బాధితులకు అవసరమైన భోజనం, దుప్పట్లు, దుస్తులు, ఇతర నిత్యావసర వస్తువులను అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సాలూరు మున్సిపాలిటీలోని 29వ వార్డు పరిధిలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న 46 కుటుంబాలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి సహాయం అందించాలని సూచించారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని, వచ్చే ఏడాది అర్హులైన నిరుపేదలకు పక్కా ఇళ్లు మంజూరు చేస్తామని తెలిపారు.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం ఆర్టీసీ బస్సులపై పడింది. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల మేరకు ఆర్టీసీ అధికారులు ఉదయం 9 గంటల వరకు బస్సులను నిలిపివేశారు. అనంతరం శ్రీకాకుళం, రాజాం, పార్వతీపురం వైపు బస్సులను నడిపారు. జిల్లాలో మొత్తం 240 బస్సులు ఉండగా, 60 శాతం బస్సులు మాత్రమే బుధవారం నడిచినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. నదులు, వాగులు, గెడ్డలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో బస్సులను నిలిపివేశారు.
ఇంటి గోడ కూలి ముగ్గురికి గాయాలు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాచిపెంట మండలం కర్రివలస పంచాయతీ పరిధిలోని గుమ్మడిగుడ్డివలస గ్రామంలో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో ఇంటి గోడ కూలి ఒక కుటుంబ సభ్యులు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనలో తండ్రి కొర్ర మల్లేష్, తల్లి పార్వతితో పాటు ఎనిమిది నెలల పాపకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిని సాలూరు ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి, అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం విజయనగరం సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు.
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