ఉత్తరాంధ్రకు ఆకస్మిక వరదలు - రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటించిన వాతావరణ శాఖ
వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. పలుచోట్ల రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వాగులు, గెడ్డలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 7:28 AM IST
Rain Alert in AP : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడింది. ఇవాళ రాత్రికి ఉత్తర కోస్తా-దక్షిణ ఒడిశా తీరంలోని విశాఖ-గోపాల్పూర్ మధ్య తీవ్ర వాయుగుండంగానే తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు పలుచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదలొచ్చే అవకాశం ఉందని ఇప్పటికే రెడ్ ఎలర్ట్ ప్రకటించింది. తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీయనున్నట్లు వెల్లడించింది. అతిభారీ వర్షాల హెచ్చరికలతో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. కంట్రోల్ రూంలు, పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.
వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. పలుచోట్ల రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వాగులు, గెడ్డలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వర్షాల ధాటికి వాగులు, గెడ్డలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. టెక్కలి మండలం పెద్దరోకళ్లపల్లి మార్గంలో గెడ్డ ఉప్పొంగి రహదారిపైకి ప్రవహించింది. దీంతో పెద్దరోకళ్లపల్లి, సీతారాంపల్లి, రామానగరం గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కొంత మంది ప్రమాదకరంగా నీళ్లలోనే బైక్ను నడిపించి తీసుకొచ్చారు.
రాకపోకలకు అంతరాయం: వర్షం ధాటికి విజయనగరం జిల్లాలోని గింజేరు గెడ్డకు నీరు భారీగా వచ్చింది. దీంతో గంట్యాడ మండలం చంద్రంపే-వసంత గ్రామాల మధ్య రహదారి మునిగిపోయింది. అప్రమత్తమైన అధికారులు రాకపోకలు నిలిపివేశారు. వర్షాల నేపథ్యంలో విజయనగరం జిల్లాలోని పలు గిరిజన, రహదారి సౌకర్యం లేని గ్రామాల్లోని గర్భిణీలను అధికారులు మెంటాడలోని పీహెచ్సీకి తరలించారు.
ముమ్మరంగా వ్యవసాయ పనులు: గతేడాది తుపాను సమయంలో జగన్నాథపురానికి చెందిన ఓ గర్భిణీని ఆసుపత్రికి తీసుకొస్తుండగా చంపావతి ఉద్ధృతంగా ప్రవహించింది. దీంతో ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చేందుకు అధికారులు నానా అవస్థలు పడ్డారు. ఈసారి అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదనే ఉద్దేశంతో పలువురు గర్భిణీలను ముందుగానే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనకాపల్లి జిల్లాలో వర్షం దంచికొట్టింది. దీంతో వరినాట్ల పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇన్నాళ్లూ నీరు లేక ఆపేసిన రైతులు వర్షం రాకతో నాట్లు వేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
మరోవైపు భారీ వర్ష సూచన దృష్ట్యా మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు టెలి కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలని జలవనరుల శాఖ అధికారులకు సూచించారు. ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ఏటిగట్లు, చెరువుల భద్రతపై దృష్టి సారించాలన్నారు. కంట్రోల్ రూంలను 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంచాలని చెప్పారు.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీలో 4 రోజుల పాటు వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం - ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు 'ఫ్లాష్ ఫ్లడ్' అలర్ట్